Rakúsko prijalo nové opatrenia proti KORONAVÍRUSU: Režim sa sprísňuje pre neočkovaných

V prvej fáze - od 15. septembra -, resp. pri desaťpercentnej obsadenosti jednotiek intenzívnej starostlivosti (200 lôžok), budú musieť nezaočkovaní nosiť napríklad pri nakupovaní či vo verejnej doprave respirátory FFP2, bežné rúška už stačiť nebudú. Minister zdravotníctva Wolfgang Mückstein však respirátory odporúča i pre očkovaných. Platnosť antigénových testov sa navyše skráti z terajších 48 hodín na 24 hodín. Výnimku budú mať žiaci, ktorí sú testovaní tri razy za týždeň.

Pravidlá 3G a 2G

Vláda chce tiež sprísniť kontrolu platných opatrení. Tzv. pravidlo 3G, čiže potvrdenie o očkovaní, negatívnom teste či prekonaní ochorenia COVID-19, sa bude uplatňovať už pri podujatiach s účasťou od 25 osôb (dosiaľ to bolo od 100 osôb).

V prípade, že obsadenosť lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti dosiahne 15 percent (300 lôžok), budú mať o sedem dní na to prístup do podnikov, ako sú diskotéky či nočné kluby, len očkovaní alebo ľudia, ktorí prekonali covid (pravidlo 2G). Platiť to bude i pre podujatia bez predpísaných miest na sedenie s vyše 500 účastníkmi. Mückstein očakáva, že táto fáza opatrení nastane začiatkom októbra.

Ak obsadenosť lôžok na JIS dosiahne 20 percent (400 lôžok), začne o týždeň neskôr platiť nariadenie, podľa ktorého sa budú pri návšteve kín či reštaurácií uznávať len presnejšie PCR testy a antigénové testy stratia platnosť úplne.

Pandémia neočkovaných

"Odpoveďou je očkovanie, nie lockdown," povedal rakúsky kancelár Sebastian Kurz, ktorý hovorí o "pandémii neočkovaných". "Kto sa nedá zaočkovať, ten sa nakazí," varoval. Vzorom v boji proti covidu je podľa neho Dánsko, kde je zaočkovaných 86 percent obyvateľstva a preto mohla tamojšia vláda pristúpiť s platnosťou od piatka k zrušeniu protipandemických opatrení. Takto nastavené pravidlá majú tiež ochrániť pred stratami pre Rakúsko dôležitú zimnú turistickú sezónu. "Nadchádzajúca zimná sezóna bude," ubezpečil tirolský premiér Günther Platter.

Koronavírus v číslach

V Rakúsku pribudlo v stredu za uplynulých 24 hodín 2268 novonakazených; sedemdňová incidencia sa pohybuje na úrovni 137 prípadov na 100.000 obyvateľov. Do nemocníc prijali v priebehu týždňa 100 nových pacientov s covidom - momentálne je hospitalizovaných 645 ľudí; 180 z nich na JIS.