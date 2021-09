Veľký úspech Slovenska na zahraničnej scéne: Prvýkrát budeme mať zastúpenie vo Výkonnej rade WHO

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)

Zdroj: TASR/AP Photo/Anja Niedringhaus, File

ŽENEVA - Slovensko bude mať historicky prvýkrát zastúpenie vo Výkonnej rade Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Od mája 2022 ho tam bude zastupovať profesor Jozef Šuvada. Oznámila to v stredu na Facebooku Stála misia SR pri OSN v Ženeve s odvolaním sa na vyjadrenie Regionálneho výboru WHO pre Európu.