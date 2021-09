Potešujúca správa: Očkovanie výrazne znižuje nebezpečné riziko spojené s KORONAVÍRUSOM!

Zatiaľ čo väčšina ľudí sa z choroby Covid 19 úplne uzdraví, niektorí pacienti musia zápasiť s pretrvávajúcimi príznakmi - dokonca týždne až mesiace po infekcii. Patrí sem únava, vyčerpanie alebo poruchy čuchu a chuti. Lekári sumarizujú tieto príznaky ako Long Covid alebo Post Covid.

Odhaduje sa, že je postihnutý každý desiaty človek, riziko sa spravidla zvyšuje so závažnosťou priebehu - najväčšie je v prípade vážne chorých ľudí, ktorí sa musia liečiť na klinike. Ale aj u ľudí s iba miernymi až stredne závažnými príznakmi sa môžu vyvinúť dlhodobé príznaky.

Vedecký tím z londýnskej King's College si teraz posvietil na takzvané prelomené očkovania v súvislosti s dlhodobými následkami koronavírusu. Množstvo analyzovaných údajov je obrovské: Zaznamenali údaje 1,2 milióna ľudí, ktorí dostali najmenej jednu dávku očkovacej látky, a tiež 970 000 ľudí, ktorí už dostali druhú dávku.

