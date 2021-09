Hrôza v dovolenkovom raji: Dievča (15) znásilnil v mori pred tisíckami návštevníkov!

Z južného Anglicka prišla desivá správa. Mladá Britka bola v Bournemouthe sexuálne zneužitá. V slnečný deň, keď sa pláž zaplnila tisíckami ľudí, tínedžerka bola v mori znásilnená. K strašnému činu došlo 18. júla 2021. Páchateľ je stále na slobode a pátra po ňom polícia pomocou fantómového obrazu. V „BBC Crimewatch Live“ obeť prvýkrát prehovorila o znásilnení a informovala o pekle, ktorým si prešla.

Útočník ju vtiahol do hlbokej vody po tom, čo jej lopta pristála blízko neho na pláži v Bournemouthe a nakoniec ju v mori znásilnil. Pustil ju, len keď k nim pristúpil jeden z jej priateľov. Aj po zločine vraj bežal za ňou a pýtal sa, ako by sa s ňou mohol opäť stretnúť.

Zdroj: Getty Images

Obeť porozprávala o znásilnení

„Deň sme strávili odpočinkom a opaľovaním sa,“ uviedlo dievča v relácii „BBC Crimewatch Live“. „Bolo asi 16.00 h, keď sme šli do vody, kde sme sa s kamarátmi zahrali s loptou. Jeden hod ale dopadol vedľa muža alebo chlapca. Povedala som: ´Môžete mi vrátiť loptu?´ A on povedal: ´Nie´ Začal so mnou hovoriť a dotýkal sa mojej paže. V tom istom čase ďalší muž otravoval moju priateľku, a tak odišla z mora. Teraz som bola sama a začal ma strkať do hlbokej vody, až som necítila pod nohami dno. Potom sa ma začal dotýkať. Nikto nevidel, čo sa deje. Potom ma znásilnil.“

Zdroj: Dorset Police

Polícia hľadá násilníka pomocou fantómového obrazu

Tínedžerka opísala svojho mučiteľa ako Aziata, ktorý mal okolo 17 rokov. Jeho priatelia ho vraj volali „Dabby“. Jedno z jeho dvoch obočí bolo čiastočne oholené. Násilník sa okrem toho javil ako opálený, chudý, ale svalnatý a mal na sebe čierne alebo sivé šortky.

Vyšetrovateľ sa vo vysielaní obrátil aj na verejnosť a požiadal o informácie svedkov. „Zopakoval by som našu predchádzajúcu požiadavku, aby sa prihlásil ktokoľvek, kto si vymenil správy na serveri Snapchat s niekoľkými mladými ázijskými mužmi, ktorí sa údajne v deň incidentu priblížili k plážovým návštevníčkam. Aj keď je to zdanlivo malý kúsok informácie, mohlo by nám to pomôcť dať v tomto prípade dohromady dôkazy a vypátrať páchateľa.“