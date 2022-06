Žena sa natrela opaľovacím krémom: FOTO Tvár posiata pľuzgiermi a popáleninami! Veľké VAROVANIE aj pre ostatných

PARÍŽ - Opaľovací krém nie je vždy lacný, preto nikoho veľmi nepoteší, keď ho úplne nespotrebuje. Ale bez ohľadu na to, koľko krému zostalo v tube, v dávkovači alebo v spreji, ak ho nespotrebujete, lepšie je ho ďalšiu sezónu už nepoužívať. A to najmä vtedy, ak už uplynul dátum, dokedy ste mohli výrobok bezpečne používať.

Prípad Morgany Vacalasovej jasne ukazuje, prečo je lepšie to nerobiť. Američanka sa na TikToku podelila o to, čo sa jej stalo, keď používala opaľovací krém po exspirácii. Priložené obrázky hovoria za všetko. Každý, kto to uvidí, hneď pochopí, prečo mladá žena svoj príspevok komentuje slovami „Nebuďte hlúpi, skontrolujte si dátum spotreby na opaľovacom kréme.“ Chce tak varovať iných ľudí, aby nezažili niečo podobné.

Vo videu na sociálnej sieti je vidieť, ako sa Vacalasová uzdravuje z popálenín, pričom jej pokožka má spočiatku pľuzgiere a olupuje sa, neskôr sa pomaly hojí. „Hojilo sa to asi dva až tri týždne,“ píše. Do tejto nepríjemnej skúsenosti vraj nikdy nemala takýto problém. Odvtedy sú však podľa jej slov jej najlepšími priateľmi klobúky.

Dlhodobé skladovanie, karcinogénne látky

Pri používaní staršieho krému určeného na ochranu pokožky pred slnkom by ste mali byť skutočne obozretní. Po určitom čase neklesá len UV ochrana, ako napísali v roku 2021 francúzski vedci v časopise Chemical Research in Toxicology. Pri dlhšom skladovaní sa totiž môžu vytvárať aj karcinogénne látky.

Tím z univerzity Sorbonna a francúzskeho národného výskumného úradu CNRS nechal umelo starnúť približne tucet opaľovacích krémov s oktokrylénom ako UV filtrom a skúmali, či a do akej miery sa synteticky vyrobený UV filter degradoval. Ukázalo sa, že z oktokrylénu sa stala látka benzofenón. Ak sa dostane na kožu, môže to podľa vedcov spustiť vyrážky, zápaly či precitlivenosť, ale aj rakovinu pečene či lymfóm. Dokázať to mali aj pokusy na zvieratách. Molekula ovplyvňuje podľa odborníkov aj štítnu žľazu a reprodukčné orgány. Žiadajú preto zákaz týchto dvoch látok.