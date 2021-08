Sľuby Talibanu sa zmenili na peklo: VIDEO Hrozivé správy o týraní a zabíjaní na uliciach

Najčastejšie vraj obete skončia zastrelené či obesené. Podľa Fox News mal dokonca podobný osud postihnúť troch vysokých predstaviteľov afganskej armády. Talibovia pritom sľubovali všeobecnú amnestiu, no ozbrojenci vyťahujú vojakov z ich domov a verejne ich vraj popravujú.

Množia sa aj svedectvá, že pred samotnou smrťou ľudí ešte mučia, čo majú dokazovať viaceré videá z krajiny.

Afghan translators and those who are suspected of working for foreign countries have been tortured by #Taliban in Nangarhar. #Afghanistan #TalibanDestroyingAfghanistan pic.twitter.com/yTkXIR7shf