Bývalý veliteľ armády USA v Afganistane obhajuje kroky domácich: Ako mohli bojovať, keď boli sami?

"Zrazu už nemali žiadnu podporu. Naše vojenské letectvo bolo preč," povedal generál vo výslužbe pre online reláciu nemeckej verejnoprávnej stanice NDR. Jeho vyjadrenia priniesla v piatok tlačová agentúra DPA. Prezident USA Joe Biden pripísal zodpovednosť za návrat Talibanu k moci okrem medzičasom zosadeného politického vedenia v Afganistane aj bezpečnostným silám tejto stredoázijskej krajiny.

Zdroj: TASR/AP Photo/Rahmat Gul

"Ako možno od ozbrojených síl očakávať, že budú bojovať, keď vedia, že im už nikto nepríde na pomoc?" povedal Petraeus. "Situácia, v ktorej sa afganské bezpečnostné sily nachádzali v dôsledku našich politických rozhodnutí, bola bezvýchodisková," doplnil s tým, že afganskí vojaci v uplynulých rokoch v boji proti Talibanu utrpeli mnohonásobne viac strát ako zahraničné jednotky.

“Taliban is an ultraconservative, medieval and theocratic organization that wants to establish an islamic emirate”, general David petraues. They did not change. They are the old taliban, argued by the general. pic.twitter.com/0K5sUBhLoD