VIDEO Dráma na poľsko-bieloruských hraniciach: Uviaznutých Afgancov nechce pustiť ani jedna strana!

Ani tam, ani späť!

Zdroj: AP Photo/Mateusz Wodziński

VARŠAVA - Pri obci Usnarz Górny, podľa Poliakov na bieloruskej strane hranice, sa už 15 dní nachádza provizórne táborisko 24 migrantov, ktorí sa za sprievodu bieloruských vojakov pokúsili dostať ilegálne do Poľska. PAP napísal, že v návrate do Bieloruska im bráni desať ozbrojených bieloruských vojakov. Na druhej strane im prechod do Poľska nemieni dovoliť oddiel pohraničnej stráže so šiestimi vozidlami. Dostali sa tak do patovej situácie.