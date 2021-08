VIDEO Kuriér v Prahe priniesol novú práčku: Útok mačetou! Takúto šialenú dohru naozaj nečakal

PRAHA - Štyridsaťpäťročný muž v pondelok ohrozoval mačetou kuriéra, ktorý mu do domu v Prahe doviezol práčku. Považoval ho za milenca svojej ženy, uviedla na webe hovorkyňa pražskej polície Violeta Siřišťová. Kriminalisti podľa nej muža podozrievajú z trestného činu nebezpečného vyhrážania, za čo mu v prípade odsúdenia hrozí až trojročný trest väzenia.

Majiteľ domu si podľa Siřišťovej objednal u prepravnej spoločnosti prinesenie práčky do bytu a odnesenie starej. Keď pracovník na miesto dorazil, bola v dome iba mužova manželka. "V momente, keď kuriér na chodbu priniesol novú práčku, vrátil sa domov objednávateľ, ktorý na neho začal okamžite kričať. Následne si vzal do ruky mačetu a vyštartoval proti oznamovateľovi," uviedla hovorkyňa. Muž podľa nej na kuriéra kričal, že ho zabije. Myslel si, že je to milenec jeho ženy.

Policajti k domu prišli o 14.15 h, jeho majiteľa už našli bez mačety. "Muž vykrikoval, že chce zabiť policajtov a pracovníka kuriérskej služby. Policajti ho za použitia donucovacích prostriedkov obmedzili na osobnej slobode," informovala Siřišťová. Dychová skúška u muža ukázala vyše tri promile alkoholu v krvi.

