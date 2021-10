VIDEO Muž (47) v Česku prepadol trafiku s injekčnou striekačkou: Policajti netušili, aká tragikomédia ich čaká!

ČESKÁ LÍPA - Štyridsaťsedemročný recidivista prepadol minulý týždeň vo štvrtok trafiku v Českej Lípe s injekčnou striekačkou v ruke, aby sa mohol vrátiť do väzenia. Už deň predtým pod hrozbou násilia nútil čašníka reštaurácie v Kamenickom Šenove, aby zavolal policajtov. Muž je stíhaný väzobne. Policajný vyšetrovateľ väzbu navrhol v obave z toho, aby na slobode nepokračoval vo svojom úsilí dostať sa do väzenia za každú cenu.

Recidivista sa do väzenia snažil dostať od minulej stredy, kedy pod hrozbou násilia nútil čašníka, aby mu zavolal policajnú hliadku. Pretože bol vtedy veľmi opitý, skončil na záchytnej stanici v Liberci. "Odtiaľ si to vo štvrtok ráno namieril rovno do českolipskej trafiky, pretože sa svojho cieľa nechcel vzdať," uviedla na webe policajná hovorkyňa Ivana Baláková.

Muž najprv od predavačky v trafike požadoval peniaze. V ruke držal injekčnú striekačku a žene hrozil, že ju nakazí žltačkou, ak ho neposlúchne. "Po chvíli ale zmenil názor a trval len na tom, aby privolala policajtov. To vysvetlil tým, že sa chce vrátiť do väznice, kde to dobre pozná a kde je mu lepšie než na slobode," uviedla Baláková. Predavačke potom muž povedal, že počká na neďalekej autobusovej stanici. "Kam potom v úplnom pokoji odkráčal. Ešte pred svojím odchodom ju ale veľmi dôrazne upozornil na to, že ak jeho príkaz nesplní, vráti sa a bude s ňou zle," uviedla hovorkyňa.

Zdroj: Polícia ČR

Žena po jeho odchode privolala policajtov prostredníctvom tiesňovej linky 158. Muž na nich skutočne čakal na autobusovej stanici. "Postával pri stánku s občerstvením, kde konzumoval párok v rožku, a akonáhle zbadal našich kolegov, sám sa označil za páchateľa lúpeže a nadšene ich vítal," dodala Baláková. K správaniu muža podľa nej zrejme prispelo, že bol pod vplyvom drog aj alkoholu. Dychová skúška ukázala 2,27 promile.