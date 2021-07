Česi si nevydýchnu: Časť Moravy a Sliezka majú večer opäť zasiahnuť silné búrky

PRAHA - Časť Moravy a Sliezska v stredu večer a v noci na štvrtok ojedinele zasiahnu silné búrky, ktoré má sprevádzať silný vietor s nárazmi okolo 70 kilometrov za hodinu a krupobitie. Napadnúť môže až okolo 30 milimetrov zrážok. Miestami sa môžu rozvodniť vodné toky a podjazdy a pivnice by mohlo zaplaviť, informuje spravodajská stanica ČT24.

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) pred silnými búrkami platí pre južnú polovicu Juhomoravského kraja, celý Zlínsky kraj a juhovýchodné okresy Moravsko-sliezskeho kraja od stredy 18.00 h do štvrtka 02.00 h.

Okrem zaplavenia nižšie položených miest hrozí pri búrkach aj to, že v dôsledku silného vetra dôjde k poškodeniu stromov. Nebezpečenstvo môžu podľa vyjadrenia meteorológov predstavovať tiež krúpy a blesky. Cez ČR sa 24. júna prehnali veľmi silné búrky, ktoré na juhu Moravy vyústili do vzniku tornáda. To zdevastovalo sedem obcí a vyžiadalo si šesť životov a približne 200 zranených.