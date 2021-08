AKTUALIZOVANÉ Východ Slovenska zasiahlo tornádo: VIDEO Prvé zábery škôd v Petkovciach

PREŠOV - Obcou Petkovce v okrese Vranov nad Topľou sa vo štvrtok večer prehnalo tornádo, poškodilo niekoľko domov. Uviedol to starosta obce Pavol Hybala. Na mieste zasahujú hasiči.

Východným Slovenskom sa dnes (5.8.2021) prehnalo tornádo, ktoré spôsobilo škody na ľudských obydliach. Búrky sa na východe začali tvoriť už v poobedných hodinách. Neskôr sa medzi obcami Bystré, Skrabské a Petkovce a ich okolí podľa záberov na videu začalo tvoriť slabšie tornádo.

Na videu spočiatku nebolo jasné, či sa jedná o tornádo alebo vzdušný vír. Neskoršie zábery ukázali, že sa útvar dotkol zeme a takýto jav sa nazýva tornádo. O tornáde na východnom Slovensku informovala facebooková stránka Meteo Východ.

Ako je vidieť na fotkách, ktoré pridávajú obyvatelia dotknutých obcí, tornádo spôsobilo škody. Polámalo niekoľko stromov a pobralo strechy z rodinných domov. Zatiaľ však nie je známa informácia, ktorá by vyčíslila škody.

Zdroj: Facebook - Hasičský a záchranný zbor

„Nahlásené bolo poškodenie štyroch rodinných domov, ktorým zobralo strechu. Polámané sú stromy, strhané je elektrické vedenie. Cestná komunikácia je neprejazdná,“ povedala operačná dôstojníčka Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.

Zdroj: Facebook - Hasičský a záchranný zbor

„Bolo vidno, ako sa točí vír a všetko dvíha hore. Plechy zo striech odnieslo možno 100 metrov. Prešlo to len spodnou časťou obce. Trvalo to možno minútu, ale demolovalo to všetko, je tu spúšť,“ povedal starosta s tým, že podľa jeho vedomostí k zraneniam nedošlo. Kde všade došlo k škodám, zatiaľ nevedel povedať, keďže ešte nestihol prejsť celú obec. Zatiaľ vie o štyroch domoch, z ktorých strhlo strechu úplne, ďalšie tri sú poškodené.

Na mieste zasahuje niekoľko hasičov

Takmer dve desiatky profesionálnych a dobrovoľných hasičov momentálne zasahujú v obci Petkovce, okres Vranov nad Topľou. Obec zasiahlo tornádo, ktoré strhlo a poškodilo strechy na štyroch rodinných domoch a strhlo elektrické vedenie. Taktiež došlo k popadaniu stromov na cestnú komunikáciu, ktorá je momentálne neprejazdná. Na mieste udalosti zasahujú hasiči z Hanušoviec nad Topľou a členovia DHZ obcí Bystré a Soľ, ktorí odstraňujú popadané stromy a časti striech z cestnej komunikácie a prekrývajú poškodené strechy plachtami.

Zdroj: Facebook - Hasičský a záchranný zbor