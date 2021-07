Chystáte sa do Chorvátska? Chce to trpezlivosť! Na hraniciach sa stále čaká aj štyri hodiny

PRAHA - Obdobie prázdnin a dovoleniek je v plnom prúde. Ani súčasná pandemická situácia mnohých neodradila od oddychu v zahraničí, no vodiči a posádka sa musia tentokrát pripraviť aj na hraničné kontroly a s tým spojené státie v kolónach. Pri vstupe do Chorvátska napríklad kontrolujú prakticky každého, takže čakanie sa natiahne niekedy aj na hodiny.

Pavel Duchoň, český konzul v Chorvátsku, pre Právo uviedol niekoľko dôležitých informácií, týkajúcich sa vstupu do prímorskej krajiny. Podľa neho hraničné kontroly nie sú príliš dôkladné, ale v podstate kontrolujú každého, takže neodporúča spoliehať sa na to, že človek prekĺzne bez požadovaných dokladov, ako sú občiansky preukaz alebo pas a potvrdenie ohľadom covidu.

"Turisti sú veľmi nabádaní, aby si vystavili jednotné digitálne potvrdenie EÚ, tzv. Covidpas, čo je pre policajtov najľahšie kontrolovateľné, a je to najrýchlejšia cesta, ako hranice prejsť," vysvetlil Duchoň. Čo sa týka vstupného formulára, ten je zatiaľ iba odporúčaný. Pomerne často sa pri vyplňovaní vyskytnú technické problémy, preto turistom radia, aby to neriešili, keďže nejde o povinný doklad.

Zdroj: Getty Images

Pripravte sa na čakanie

Sezóna je v plnom prúde a Chorváti sa snažia podľa českého konzula otvárať všetky búdky na hraniciach so Slovinskom. V exponovaných termínoch súvisiacich so začiatkom prázdnin a cez víkendy aj tak však vznikajú návaly a čakanie sa môže natiahnuť aj na tri-štyri hodiny. Na priechode s Maďarskom je zase problémom menej otvorených pruhov.

Zdroj: HAK

Pozor na to, kedy ste boli zaočkovaní

Po prvej dávke uznávajú Chorváti očkovanie až po 22 dňoch, ale iba dočasne. "V čase, keď by mal človek ísť na druhú dávku, končí možnosť vstupu do Chorvátska. U AstraZeneca je to 84 dní, u ďalších vakcín najviac 42 dní od prvej dávky, čo je doba, kedy sa doteraz v ČR a v ďalších krajinách očkovalo druhou dávkou. Druhá dávka sa ale pre vstup uznáva hneď, po nej sa nemusí čakať 14 dní," objasnil Pavel Duchoň.

Otázne je, čo bude s lehotou maximálne 210 dní po kompletnom očkovaní, keďže niektorí zdravotníci boli očkovaní v januári a februári a termín im tak vyprší už pred koncom prázdnin. Treba s tým však rátať.

Zdroj: Getty Images

Chorvátsko a koronavírus

V Chorvátsku je šírenie variantu delta zatiaľ pod kontrolou. V nemocniciach je okolo 120 pacientov. Denne pribudne približne 150 nových prípadov, najviac nakazených evidujú v oblasti Zadaru, kde sa sprísňujú podmienky pre kultúrne podujatia. Vyše 32% obyvateľov je kompletne zaočkovaných.