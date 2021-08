VIDEO Dovolenkárov na Hvare terorizuje drzý Poliak: Pokuta za jazdu na skútri! Jeho reakcia ľudí vytočila

HVAR - Poliak, ktorý sa celé dni preháňal na skútri v zátoke Pokrivenik na Hvare len niekoľko metrov od brehu, dostal pokutu 6100 kún (cca 815 eur) Potvrdilo to chorvátske ministerstvo pre more, dopravu a infraštruktúru. Ani tak však nedostal rozum. Hneď na druhý deň si sadol znova na skúter a pokračoval v divokom vystrájaní. Dovolenkári sú z jeho správania zhrození.

Portál Morski HR informoval, že ho oslovila čitateľka s tým, že uvedený muž už niekoľko dní obťažuje ľudí v uvedenej zátoke, ale aj v iných zátokách na ostrove. Keďže svoje "umenie" predvádza veľmi blízko pri brehu, bojí sa, aby sa nestalo niečo jej deťom, keď sa kúpu v mori. S uvedeným problémom bolo oslovené aj ministerstvo mora, ktoré uviedlo, že poľský občan dostal za priestupok pokutu 6100 kún, čo je v prepočte okolo 815 eur.

Niektorí previnilci by sa z toho poučili, ale ako sa zdá, daný muž si z vcelku vysokej pokuty asi nič nerobí. Objavilo sa totiž nové video a ďalší čitateľ tvrdí, že je to tá istá osoba a to isté miesto iba deň po tom, čo dostal pokutu za nelegálnu jazdi pri pobreží. Opäť ohrozuje ľudí, ktorí sa kúpu v mori. Čitateľ uviedol, že ľudia sú už z neho na nervy a kvôli nemu uvažujú radšej o ukončení dovolenky.

Podľa portálu Morski HR sa im ozvali Poliakovi krajania, ktorí tvrdia, že ide o inštruktora plachtenia. Skúter s rovnakým registračným číslom našli na facebookovej stránke spojenej so školou plavby. Po vložení komentára a snahy o zistenie reakcie na chorvátsky článok, bol však komentár vymazaný. Portál znova oslovil aj ministerstvo mora a zaslal mu druhé video s otázkou, aký trest hrozí páchateľovi, ktorý sa dopustí rovnakého priestupku druhýkrát.