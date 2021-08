Turista (19) na Ibize pozoroval západ slnka: Zrazu sa stalo niečo, z čoho sa dodnes nevie spamätať!

IBIZA - Iba 19-ročnému britskému mladíkovi musia amputovať dva prsty a aj časť tretieho po tom, čo bol na pláži na Ibize pozorovať západ slnka. Chvíle pokoja a romantiky sa zmenili na nočnú moru, keď ho uhryzol pavúk. Spočiatku malej ranke nevenoval pozornosť, no už na druhý deň bolo jasné, že toto sa len tak samo nezahojí. Aj lekári mali čo robiť, kým zistili príčinu jeho zdravotných problémov.

Tínedžer v rozhovore pre Diario de Ibiza uviedol, že sedel na schodoch, keď pocítil, že ho niečo bodlo, ale nevenoval tomu žiadnu veľkú pozornosť. Nasledujúce ráno sa však zobudil už o piatej hodine na to, že ho páli ruka, ktorá mu aj opuchla. V miestnom zdravotnom stredisku mu podali injekciu, ale keď sa jeho stav napriek tomu zhoršoval, previezli ho do nemocnice Can Misses. Tam lekári vydesenému turistovi povedali, že nič podobné ešte nevideli.

Zdroj: Getty Images

Až dva týždne testov ukázali, že mladíka uhryzol jedovatý pavúk Loxosceles reclusa. Jeho uhryznutie môže spôsobiť nekrózu, ktorá zvykne viesť ku gangréne a k odumretiu telesného tkaniva.

Un joven turista pierde dos dedos de una mano por la picadura de una araña en Ibiza https://t.co/wbyy1rUQJH — Diario de Mallorca (@diariomallorca) August 9, 2021

Nemenovaný mladík, ktorý sa už vrátil domov do Walesu, teraz čaká na zahojenie ruky, aby mohol podstúpiť amputáciu dvoch prstov a časti ďalšieho. „Milióny ľudí každoročne chodia na to isté miesto, aby videli západ slnka, a predtým sa nikomu nikdy nič nestalo," posťažoval sa tínedžer, ktorý tak bude mať na dovolenku na Ibize do konca života nepríjemnú spomienku.