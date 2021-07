KORONAVÍRUS Predpoveď britského ministra: Toto je termín, kedy bude svet dostatočne zaočkovaný!

LONDÝN - Britský minister zahraničia Dominic Raab v stredu uviedol, že svet bude dostatočne zaočkovaný najskôr koncom roka 2024. Termín by vraj ale bolo možné posunúť už do polovice roku 2022, ak sa ostatné krajiny pripoja k Londýnu a vakcíny chudobnejším štátom darujú, uviedla s odvolaním sa na ministra agentúra Reuters.

Ekonomicky silné krajiny skupiny G7 sa na júnovom summite v Británii zaviazali, že v nasledujúcom roku poskytnú miliardu vakcín proti covidu-19, buď priamo alebo prostredníctvom financovania programu COVAX, ktorý zaisťuje prístup k očkovaniu prevažne chudobnejším krajinám.

Británia, ktorá sľúbila 100 miliónov dávok, v stredu oznámila, že tento týždeň prvýkrát odošle deväť miliónov dávok proticovidovej vakcíny od spoločnosti AstraZeneca. Až päť miliónov dávok ponúkne COVAXu, zvyšné štyri milióny daruje priamo Indonézii, Laosu či Malajzii.

"Vieme, že svet bude pri súčasnom tempe dostatočne očkovaný až na konci roka 2024," uviedol Raab. "Radi by sme tento dátum posunuli do polovice nasledujúceho roka, čo by výrazne zmenilo situáciu v najviac zasiahnutých krajinách," dodal minister.

Raab tiež spresnil, že zo 100 miliónov sľúbených dávok poputuje 20 percent priamo zasiahnutým krajinám a zvyšných 80 percent bude venovaných programu COVAX.

"Vieme, že nebudeme v bezpečí, kým v ňom nebudú aj ostatní," poznamenal. "Je to v záujme nás všetkých. Je to morálna povinnosť, ale zároveň je to v priamom záujme Spojeného kráľovstva, aby sme sa mohli otvoriť a ťažiť z cestovného ruchu, či už za pracovnými alebo turistickými účelmi. Tiež sa tým ochránime pred ďalšími vlnami nových mutácií koronavírusu," dodal minister.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias

Bohaté krajiny očkujú rýchlejšie

Nákaza koronavírusom sa od roku 2019, kedy bola prvýkrát objavená v Číne, potvrdila vo viac ako 210 krajinách a teritóriách. Podľa americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa (JHU) úrady registrujú v súvislosti s ochorením covid-19 takmer 4,2 milióna zomrelých.

Celosvetovo bolo podaných 3,93 miliardy dávok, zaočkovaných je teda zhruba 26,5 percenta celkovej populácie, uvádza JHU. Krajiny a regióny s vysokými príjmami ale očkujú asi 30-krát rýchlejšie ako najchudobnejšie štáty. Program COVAX zatiaľ daroval takmer 153 miliónov dávok do 137 krajín. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozornila, že na pokrytie očkovaním najmenej 70 percent celosvetovej populácie a skutočné ukončenie pandémie je potrebných 11 miliárd dávok.