Na strednú Európu sa opäť valia silné búrky: Môžu napáchať veľké škody! Hrozia aj tornáda

BRATISLAVA - V utorok to zase príde. Nad strednú Európu sa valia búrky. V Česku, Nemecku a vo Švajčiarsku môžu napáchať veľké škody. Môžu tu vzniknúť aj tornáda.

"V oblasti Francúzska sa nachádza tlaková níž vo vyšších vrstvách ovzdušia. Tá prináša do oblasti nezvyčajne studený vzduch, no zároveň sa po jej prednej strane dostáva do oblasti strednej Európy teplý, vlhký a nestabilný vzduch," píše stránka imeteo.sk.

A práve táto situácia v ovzduší vytvorí nad spomínanými oblasťami búrky.

Na snímke auto na zaplavenej ulici v Stuttgarte v pondelok 28. júna 2021. Zdroj: TASR/AP (Marijan Murat/dpa via AP)

Do Nemecka už dorazili

Nemeckých hasičov už v noci z pondelka na utorok potrápili silné búrky. Silné lejaky a prudký vietor si v noci na dnes v niektorých častiach Nemecka vyžiadali intenzívne nasadenie hasičov a polície. Prúdy vody zaplavili cesty s automobilmi či pivnice. V Stuttgarte bola zničená strecha miestnej opernej budovy, informovala agentúra DPA.

Len v Stuttgarte vyrážali hasiči od pondelňajšieho večera do dnešného rána v súvislosti s búrkami k 330 udalostiam. Podľa polície voda v hlavnom meste spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko zaplavila rôzne tunely. Tiež hovorca polície v Pforzheime DPA potvrdil správy o zaplavených cestách či zosuvoch pôdy v obci Altensteig. Voda strhla aj niekoľko metrov múru pri rieke Nagold. Podobné udalosti hlásia aj z ostatných častí Nemecka, ako je napríklad Bavorsko, Porýnie-Falcko či Hesensko.

Ako píše imeteo.sk, pri takýchto búrkach sa môžu tvoriť aj tornáda.

Spadnutý strom pred budovou Opery v Stuttgarte v pondelok 28. júna 2021. Prívalové dažde zasiahli južnú a západnú časť Nemecka. Zdroj: TASR/AP (Christoph Schmidt/dpa via AP)

Búrky aj na Slovensku

Aj na východe Slovenska, západnej Ukrajine, v Moldavsku a Rumunsku sa môžu objaviť silné búrky so silným nárazovým vetrom a krúpami.

Ako uzatvára imeteo.sk búrky na Slovensku budú len ojedinelé a budú vyčíňať na krajnom severovýchode a východe našej krajiny.