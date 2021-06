SHMÚ varuje: Rozšírená výstraha! Slováci sa majú pripraviť na silné búrky s krúpami

BRATISLAVA - Meteorológovia rozšírili druhostupňovú výstrahu pred silnými búrkami s krúpami od dvoch až do piatich centimetrov na ďalšie okresy v Prešovskom kraji. Konkrétne na okresy Bardejov, Levoča, Medzilaborce, Prešov, Sabinov, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou. Na možný výskyt búrok s krúpami upozorňujú aj v ďalších oblastiach Prešovského, Košického a v časti Banskobystrického i Žilinského kraja.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe. Zvýšená výstraha platí v stredu do 20.00 h. Úhrny prívalových zrážok môžu dosiahnuť 50 milimetrov, nárazy vetra až 110 kilometrov za hodinu. "Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká," spresnili meteorológovia.

Zdroj: SHMÚ

Vo zvyšných oblastiach, kde platí prvý stupeň výstrahy pred búrkami s krúpami, môže spadnúť 40 milimetrov zrážok a vietor môže dosiahnuť rýchlosť 85 kilometrov za hodinu. Na väčšine Košického a Prešovského kraja, tiež v okresoch Lučenec, Revúca a Rimavská Sobota platia v stredu do 18.00 h výstrahy pred vysokými teplotami, ktoré môžu dosiahnuť 33 až 34 stupňov Celzia. Pre okresy Trebišov, Michalovce a Sobrance platí zvýšená výstraha pred vysokými teplotami, ktoré môžu dosiahnuť až 36 stupňov Celzia.

Tretí stupeň výstrahy pred silnou búrkou s krúpami pre okres Bardejov

Meteorológovia vydali najvyšší stupeň výstrahy pred výskytom silných búrok s krúpami od dvoch do šesť centimetrov pre okres Bardejov. Predbežne platí do 17.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav na to upozornil na svojom webe.

S búrkou môžu byť spojené prívalové zrážky do 80 milimetrov a nárazy vetra s rýchlosťou do 125 kilometrov za hodinu. "Pri spomínaných búrkach je možný výrazný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov)," upozornili meteorológovia. Pre okresy Bardejov a Svidník platí do 17.00 aj druhý stupeň výstrahy pred prívalovou povodňou.

V okolí Bardejova padali krúpy veľké ako pingpongové loptičky

Búrka s krúpami sa v stredu popoludní prehnala obcami v okrese Bardejov. Škody väčšieho rozsahu však podľa doterajších informácií nenapáchala. "Obcou sa prehnala búrková vlna len tak okrajovo. Boli však aj krúpy väčšie ako pingpongové loptičky," uviedla starostka obce Kurov Mária Špirková s tým, že väčšie škody v súvislosti s búrkou obyvateľmi nahlásené neboli.

V obci Becherov došlo k vybreženiu Becherovského potoka a voda tam zaliala úrodu. "O 15.45 h sme vyhlásili druhý stupeň povodňovej aktivity. Krúpy sme mali na tri fázy, neboli až také obrovské, skôr to poškodilo úrodu v niektorých častiach. Asi sa s tým už treba naučiť žiť, lebo sa to stáva pravidelnosťou," priblížil starosta obce Becherov Jozef Gmiterko.