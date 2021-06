Tehotnú Martinu († 32) usmrtilo TORNÁDO: Svokra prehovorila o minútach hrôzy... Bože môj!

LUŽICE - Namiesto radosti obrovský žiaľ! Slovami sa hádam ani nedá vyjadriť bolesť, akú momentálne prežívajú rodina a priatelia hudobníka Františka Cmara z prešovskej formácie Mloci. Ako sme vás aj my na topkách informovali, jeho 32-ročná dcéra Martina bola jednou z obetí ničivého tornáda, ktoré vyčíňalo na Morave. Usmievavá blondínka mala už o tri týždne priviesť na svet vytúženého synčeka... Slová jej svokry o tragických momentoch vháňajú slzy do očí.

Prešovská skupina Mloci, ktorá hráva country, folk a trampskú hudbu, vždy rozdávala dobrú náladu. Ich tvorba v šarišskom nárečí má na východnom Slovensku slušnú fanúšikovskú základňu. V týchto dňoch však na ich facebookovom profile pribudol mimoriadne smutný oznam. A to, že ich člen František Cmar prišiel o milovanú dcéru Martinku, ktorá tragicky zahynula.

Ako informuje Nový čas, Martina spoločne s manželom Ondřejom žili v Brne. Asi hodinu cesty autom od mesta sa nachádza obec Lužice, kde bývajú jej svokrovci. Tí sa chystali na letnú dovolenku a poprosili mladý párik, aby im v tom čase dali pozor na dom. Martina a Ondřej sa rozhodli prísť o pár dní skôr, aby si užili aj spoločné chvíle. Tornádo, ktoré sa vo štvrtok večer prehnalo južnou Moravou, však navždy zmenilo ich životy...

„Vôbec nám nenapadlo, že by mohlo prísť k takej katastrofe. Mysleli sme si, že je to len chvíľková záležitosť. Deň predtým bola totiž prietrž mračien. Zrazu však začalo vôkol nás strašne hučať, a potom sa nám zmenil život. Nás len akoby „vcuclo“ z terasy cez sklo do chalupy. Leteli sme ako bielizeň, nemali sme šancu sa ničoho zachytiť,“ uviedla pre Nový čas svokra zosnulej Martiny - pani Zora.

Keď si vo vnútri uvedomili, že tam Martinka chýba, vybehli na terasu, kde tehotnú ženu zbadali zavalenú pergolou. Podľa slov pani Zory Martinka s nimi ešte komunikovala. Snažili sa ju uvoľniť a rýchlo volali záchranku. Sanitka sa však k nim nemohla dostať, keďže príjazdová cesta bola neprejazdná.

Martinu naložili do auta a do nemocnice sa snažili dostať inou trasou. Keď tam však prišli, bola už mŕtva. „Oživovali ju hodinu, no beznádejne,“ dodala s plačom Martinina svokra.

Obrovská tragédia zasiahla každého. Všetci, čo Martinu poznali, sa zhodujú, že spolu s Ondřejom tvorili spokojný a šťastný pár. „Doma už mala všetko nachystané pre synčeka, ktorému chceli dať meno Daliborko. O tri týždne ho mala priviesť na svet cisárskym rezom,” prezradil jeden z kamarátov dvojice.