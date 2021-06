MIMORIADNE Žena v Česku zachytila tornádo na neuveriteľnom VIDEU: Nakrútila, ako sa vrhlo na jej dom!

o smrti Slovenky informovalo v piatok ministerstva zahraničia

viac informácií o Slovenke Martine, dcére známeho hudobníka, prinášame v ďalšom článku.

južnú Moravu vo štvrtok zasiahla silná búrka s krúpami o veľkosti tenisových loptičiek

okrem toho sa oblasťami Břeclavsko a Hodonínsko prehnalo silné tornádo

meteorológovia nevylúčili, že ďalšie tornádo zasiahlo aj obec Stebno na Lounsku

najviac postihnuté sú obce Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice a Lužice

hlásených je zatiaľ päť obetí a okolo 200 zranených

škody sú obrovské, zničené sú domy, autá i zeleň

odhady škôd sa pohybujú v stovkách miliónov korún

Ľudia v našich zemepisných šírkach nemajú skúsenosti s tornádami, a tak si aj žena myslela, že ide iba o silnú búrku. Jej zábery sa dostali do povedomia verejnosti vďaka mužovi, ktorý ho priniesol na políciu a tá ho zverejnila na svojom twitterovom účte.

Neuvěřitelně autentické video z Lužic. Naší hlídce ho dnes přinesl jeden z místních obyvatel s opravdu pevnými nervy 🙉. Díky za něj, Radovane, jste statečný muž! 👍 pic.twitter.com/VJAd5gPli4 — Policie ČR (@PolicieCZ) June 25, 2021

"Tak to sme možno aj bez strechy. Pozeraj! To ide sem," počuť hlas na videu, ktorý dodáva: "To je normálne tornádo. Miluno, to si nevidela. Pozri, ako to lieta." Keď sa živel priblíži, žena zavrie okno a na prosby muža zíde na nižšie poschodie. Cestou ešte stihne zaznamenať, ako vonku cez rozbité okno zúri vietor. Už len pri tom trieštivom zvuku tuhne krv v žilách.

ONLINE

18:55 Prezident Miloš Zeman dnes vyjadril sústrasť pozostalým obetí ničivej búrky na južnej Morave a poďakoval zasahujúcim záchranárom. V prejave, ktorý natočila televízia CNN Prima News, tiež ocenil solidaritu ľudí. Prezident verí, že sa postihnuté obce vrátia aj vďaka nej k bežnému životu.

18:15 Škody po búrkach, ktoré vo štvrtok zasiahli domy aj autá na Břeclavsku a Hodonínsku, pôjdu do miliárd korún. Povedal to dnes juhomoravský hajtman Jan Grolich. Presnú sumu ale podľa neho zatiaľ nikto nevie.

17:50 Plnú dodávku materiálnej pomoci priviezla do Hrušiek na Břeclavsku Viktorie Kaštánková spolu so svojimi kolegami z obchodu Wolfgang v Brne. Obchod vyhlásil zbierku na pomoc zasiahnutým obciam, ale po dvoch hodinách ju kvôli enormnému záujmu musel zastaviť.

Denně vidíme v naši práci zlo, bezpráví, běsy, ale téhle tragédii se nevyrovná nic, co jsme doposud viděli. Den 3., jdeme na to, nenecháme vás v tom! pic.twitter.com/wt0Rfl4aj0 — Policie ČR (@PolicieCZ) June 26, 2021

17:20 Darcovia materiálnej pomoci pre obce zasiahnuté búrkami úplne zaplnili vecami kultúrny dom v Hodoníne aj so zimným štadiónom. V súčasnosti už stredisko neprijíma oblečenie, deky a ďalšie prikrývky, ale potrebuje stavebný materiál, povedala pracovníčka domu kultúry a koordinátorka zbierky Alena Truschingerová. Preň je vyčlenený iný sklad. Pomoc sa postupne presúva do najzasiahnutejších obcí. Hasiči zase potrebujú kontajnery na odpad a mobilné toalety.

Zdroj: HZS Kraj Vysočina

16:40 Dvaja ťažko zranení ľudia, ktorých po štvrtkovom vyčíňaní tornáda na Břeclavsku a Hodonínsku prevzali do starostlivosti nemocnice vo Viedni, sú mimo ohrozenia života. Dnes o tom informuje rakúsky denník Kronen Zeitung na svojich internetových stránkach.

15:50 Demolácia domov na Břeclavsku a Hodonínsku zničených búrkou dnes nebude, je potrebné najprv rokovať s poisťovňami, povedala ČTK hovorkyňa Juhomoravského kraja Alena Knotková. Búrky zničili asi 1200 domov, vyše 60 odborníci určili na strhnutie.

14:45 Pred obecným úradom v Hruškách na Břeclavsku má v tieni pod vysokým stromom rozložený stolík so stoličkami a vysiela pomoc k ľuďom, ktorí sú na tom po štvrtkových ničivých búrkach najmä psychicky najhoršie. Policajná psychologička Soňa Malíková vyzdvihuje obrovskú súdržnosť medzi ľuďmi. Zároveň si myslí, že psychické vplyvy na poškodených ešte len doľahnú s pribúdajúcou únavou. Niektorí z nich sa snažia čo najviac pracovať na zničených domoch, povedala.

Zdroj: HZS Kraj Vysočina

14:05 Následky štvrtkového tornáda odstraňuje na južnej Morave zhruba 1200 hasičov. Na mieste majú tiež stovky kusov techniky. Počet zasahujúcich je dostatočný, ponuky pomoci zo zahraničia preto hasiči zatiaľ odmietajú. Hasiči majú teraz päť sektorov zásahu. Okrem obcí Lužice, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Hrušky k nim pribudol aj Pánov pri Hodoníne.

13:48 Štát pomôže búrkou poničenej obci Stebno, ktorá je časťou Kryry na Lounsku, podobne ako obciam na južnej Morave. Vyplynulo to z vyjadrení premiéra Andreja Babiša, ktorý dnes do obce prišiel. Aj v Stebne vo štvrtok búrky, vietor a možno aj tornádo ničili strechy a domy a lámali stromy. Babiš uviedol, že v stredu do Stebna pricestujú ministerka pre miestny rozvoj Klára Dostálová a minister poľnohospodárstva Miroslav Toman, aby s obyvateľmi na mieste hovorili o tom, čo je potrebné.

Zdroj: HZS Ústeckého kraja

13:37 Zničený kostol, školy, ale aj cintorín zostal po štvrtkových búrkach v Hruškách na Břeclavsku. Starostka Jana Filipovičová dnes povedala, že búrka zasiahla 90 percent hrobov. V obci ale teraz upierajú všetky sily na obnovu zničených domov, ktorých búrka zasiahla asi 150.

Zdroj: HZS Kraj Vysočina

13:06 Na južnej Morave zostáva bez elektriny 3000 domácností. Väčšina pripadá na Lužice, Moravskou Novú Ves, Mikulčice a Hrušky, informovala dnes distribučná spoločnosť EG.D.

13:00 Desať minút štvrtkového tornáda poznamená obyvateľov Moravskej Novej Vsi na zvyšok života. Väčšina bude skôr alebo neskôr potrebovať psychologickú pomoc, povedala ČTK riaditeľka Juhomoravskej komunitnej nadácie Zlatka Maděřičová, ktorá pôsobí a žije práve v Moravskej Novej Vsi. Podobne ako ostatní obyvatelia sa zatiaľ drží na nohách, pracuje, organizuje - pretože musí. Hovorí o kolektívnom traumate.

Zdroj: TASR - Vladimír Miček

11:56 O všetkých, ktorí prišli o strechu nad hlavou, je postarané. Väčšina z nich našla útočisko u svojich príbuzných. Malá časť z nich prespáva v priestoroch, ktoré im vyčlenili obce. Zatiaľ je materiálnej pomoci zhromaždenej v najrôznejších zbierkach obcí a spolkov dosť. Netreba ju momentálne voziť do postihnutej oblasti, ktorou sa dá teraz prejsť autom len veľmi zložito, lebo takmer všade pracuje ťažká technika. Pomoc je zhromažďovaná v sklade v Hodoníne, približujú Novinky.cz.

Zdroj: Profimedia.sk

11:00 Statici určili po búrkach na Břeclavsku a Hodonínsku na zbúranie zatiaľ vyše 60 domov. Novinárom to dnes po rokovaní krajského krízového stan povedal riaditeľ juhomoravských hasičov Jiří Pelikán. V miestach podľa hajtmana Jana Grolicha začnú búracie práce. Podľa riaditeľa juhomoravskej polície nie je nikto nezvestný.

Zdroj: TASR - Vladimír Miček

10:10 Vinice v tornádom zasiahnutom páse sú zničené, miestami len trčia pahýle koreňov viniča. Totálne škody sa týkajú maximálne niekoľkých desiatok hektárov vinohradov. Úroda je po búrke a krupobití poškodená na stovkách ďalších hektárov v širšom okolí.

10:00 Záchranári na Břeclavsku a Hodonínsku ošetrili za piatok ďalších päť desiatok zranených. Z toho 13 ľudí muselo do nemocnice, povedala dnes hovorkyňa záchranárov Hedviga Kropáčková. Už v noci na piatok poskytli záchranári pomoc viac ako ôsmim desiatkam ľudí. V Mikulčiciach a Moravskej Novej Vs je tiež možnosť nechať ošetriť zvieratá.

Zdroj: TASR - Vladimír Miček

09:35 Či zničilo obec Stebno pri Kryroch na Lounsku tornádo, alebo extrémne silná búrka, budú zistovať odborníci ešte dnes s pomocou špeciálneho radaru. Na mieste už podľa meteorológa Radka Tomšů z ústeckej pobočky ČHMÚ šetrenie ukončili.

Zdroj: HZS Ústeckého kraja

09:05 V Lužiciach na Hodonínsku policajti odtiahli autá, ktoré zničili vo štvrtok večer búrky. Prekážali v ceste a pri odstraňovaní škôd.

Zdroj: TASR - Vladimír Miček

08:50 Na juh Moravy dorazili kolóny hasičov zo severných Čiech. Hasiči z Ústeckého kraja prišli na miesto už v piatok večer, tí z Libereckého kraja okolo polnoci. Mužstvá prespali v hodonínskej športovej hale.

08:30 Z okna rodinného domu sleduje situáciu po búrkach seniorka z Lužíc na Hodonínsku. Povedala, že síce zažila vojnu, ale nič tak hrozné ako teraz ešte nevidela.

Zdroj: TASR - Vladimír Miček

08:14 V Lužiciach na Hodonínsku budú dnes hasiči stabilizovať niekoľko domov. ČTK to povedal hovorca juhomoravských hasičov Jaroslav Mikoška. Búrky zničili asi 120 domov, časť bude určená na demoláciu. Podľa Mikošku však nie je čas demolácie ešte daný.

Zdroj: TASR - Vladimír Miček

08:02 Na južnej Morave pomáhali aj policajti a hasiči z Pardubického kraja. "Už v noci, keď sme prišli, to bola katastrofa, ale s príchodom svetla cítime všade prítomnú bezmocnosť a zúfalstvo. Jedným slovom? Hirošima," citovala v piatok hovorkyňa policajtov svojich kolegov.

Zdroj: TASR - Vladimír Miček

08:00 Verejná doprava v časti južnej Moravy zostáva aj dnes ochromená. Liniek, ktoré nejazdia alebo menia trasy, je však výrazne menej ako v piatok. Hlavný výpadok sa týka vlakového spojenia medzi Břeclavou a Hodonínom. Namiesto vlakov jazdia autobusy náhradnej dopravy, ale nezachádzajú do zasiahnutých obcí, kde pokračuje policajné uzávera, uvádza sa na webe integrovaného dopravného systému.

07:55 Hasiči majú stále plné ruky práce. S následkami sa budú vysporadúvať ešte niekoľko dní. Na pomoc postihnutým oblastiam na južnej Morave boli vyslané jednotky z viacerých krajov.

07:52 Internetová zbierka Nadácie Via na pomoc zničeným obciam zatiaľ dosiahla sumu vyše 122 miliónov korún (cca 4,8 milióna eur). Zapojila sa do nej viac než 106-tisíc darcov.

Zdroj: HZS Kraj Vysočina

07:44 Šéf KDU-ČSL Marian Jurečka zdokumentoval počas pomoci, akú spúšť narobilo tornádo. "Že prídu kľúčoví členovia vlády na miesto tragédie, to by nemalo byť predmetom kritiky. Je to ich práca, zoznámiť sa s tým, aká je situácia na mieste. Za to je naopak potrebné ich oceniť, predovšetkým ak potom bude nasledovať adekvátna pomoc, lepšie raz vidieť, ako dvakrát počuť," uviedol na margo kritiky, ktorá sa zniesla napríklad aj hlavu premiéra Andreja Babiša.

Něco jsem přes den stihl natočit, asistent střihl….. tak zde něco málo z mých pocitu z dneška…. Moc děkuji za komentáře, vážím si jich, ale naše pozornost si zaslouží ti, kteří přišli o své domovy, navzdory katastrofě je obrovská vlna solidarity a za to VÁM patří velký dík👍 pic.twitter.com/bSUqZZ6cMP — Marian Jurečka (@MJureka) June 25, 2021

07:20 Riaditeľ Nemocnice Hodonín opísal na sociálnej sieti ťažké chvíle, ktoré ako zdravotníci zažívali. Teraz vyzval verejnosť na pomoc postihnutým obciam.

07:00 Tornádo sa vybúrilo aj na budovách skautov v Mikulčiciach a v Hodoníne.

Skautská klubovna v jihomoravských Mikulčicích po zásahu tornáda. pic.twitter.com/5PmjXpcROY — #SKAUT (@skaut) June 25, 2021

06:40 Po tehotnej Slovenke Martine, dcére hudobníka zo skupiny Mloci, je ďalšou obeťou iba 21-ročný mladík, na ktorého spadla lampa.

06:00 Búrka vo štvrtok značne poškodila českú obec Stebno, ktorá spadá pod mesto Kryry v okrese Louny na severozápade Čiech. Podľa meteorológov išlo o tornádo, informovala v noci na sobotu Česká televízia. Škody sa odhadujú na desiatky miliónov korún. Na mieste je približne stovka hasičov a dobrovoľníkov. Starosta mesta Kryry Miroslav Brda oznámil, že nikto nebol zranený. V obci Stebno žije zhruba 120 obyvateľov.

Zdroj: HZS Ústeckého kraja

02:00 Prezident Miloš Zeman dnes večer vystúpi s mimoriadnym televíznym prejavom. Obráti sa v ňom na občanov v súvislosti s prírodnou katastrofou na južnej Morave. Podľa prezidentovho hovorcu Jiřího Ovčáčka sa bude prejav natáčať dnes v Lánoch, do programu bude zaradený o 18.50 h.