ŠKANDÁL v Británii: Ženatý minister zdravotníctva si zavaril! Horúce bozky v pracovni s poradkyňou

"Prijímam, že som porušil pravidlo ohľadom dodržiavania odstupu, sklamal som ľudí a veľmi ma to mrzí," uviedol dnes Hancock. Dodal, že sa aj naďalej bude sústrediť na to, aby pomohol vyviesť Britániu z pandémie covid-19. Uviedol tiež, že by ocenil, keby v tejto osobnej záležitosti bolo rešpektované jeho súkromie.

Záber z bezpečnostnej kamery v Hancockovej pracovni, na ktorom minister bozkáva a tlačí k sebe svoju poradkyňu Ginu Coladangelovú, zverejnil na titulnej stránke bulvárny denník The Sun. Snímka bola zhotovená minulý mesiac. Gina Coladangelová sa na ministerstvo zdravotníctva dostala vlani v septembri. BBC uvádza, že jej práca pre rezort zaberie 15 až 20 dní v roku, má za ňu nárok na plat 15-tisíc libier (cca 17 500 eur).

Podľa opozičných labouristov by mal premiér Boris Johnson ministra Hancocka kvôli jeho mimomanželskému pomeru z vlády vyhodiť. Vysoko postavená členka tejto strany Annaliese Doddsová povedala, že "ak Hancock má tajne vzťah so svojou poradkyňou, ktorú osobne menoval do funkcie platenej z peňazí daňových poplatníkov, ide o očividné zneužitie moci a jasný konflikt záujmov". V Anglicku sa priatelia, ktorí spolu nežijú v jednej domácnosti, môžu v súčasnej fáze pandémie covid-19 objímať po "osobnom zvážení", ale úrady odporúčajú, aby boli opatrní.