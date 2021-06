V Británii nastupuje TRETIA VLNA: Mutácia sa šíri najmä medzi nezaočkovanými! Jedinou cestou sú vakcíny

O tzv. delta variante (pôvodná indická mutácia) sa odborníci rozprávali aj včera na zasadnutí krízového štábu. V pondelok by mali byť známe opatrenia, ktorej prijme Slovensko, aby sme oddialili príchod mutácie k nám. Najviac nám však pomôže očkovanie. Podľa rezortu Vladimíra Lengvarského nás síce vakcíny chránia proti tejto mutácii o niečo menej, no sú účinné najmä po druhej dávke.

V Británii a Portugalsku nastupuje tretia vlna

Delta varian posiela do nemocníc predovšetkým nezaočkovaných, uviedlo ministerstvo. "Ku koncu týždňa máme pre vás jednu zlú a jednu dobrú správu. Tá dobrá správa však platí len pre tých, ktorí ste sa dali zaočkovať, alebo to aspoň máte v pláne v dohľadnej dobe," konštatuje rezort. Zlou správou je, že vo Veľkej Británii, ale aj v Portugalsku, nastupuje ďalšia vlna pandémie.

"Spôsobuje ju predovšetkým nová mutácia koronavírusu, delta variant (B.1.617.2) pôvodne známy ako indický variant, ktorý je nákazlivejší ako všetky doterajšie mutácie koronavírusu. Podľa britských úradov je o 60 percent nákazlivejší ako doteraz prevládajúci alfa variant (B.1.1.7)," napísal rezort na sociálnej sieti.

Uvoľňovanie sa odkladá

Vo Veľkej Británii majú zhruba štornásobne vyšší počet nových denných prírastkov ako pred mesiacom, v Portugalsku je to zhruba trojnásobok. "Obe krajiny odkladajú uvoľňovanie protiepidemických opatrení a portugalská vláda vyhlásila zákaz cestovania z a do Lisabonu.

Je pravdepodobné, že delta variant sa v najbližšom čase rozšíri aj do ďalších európskych krajín vrátane Slovenska," napísal rezort s tým, že na to upozorňuje aj WHO.

Zdroj: FB/MZ SR

Jedinou cestou je dať sa zaočkovať

Dáta z Británie ukazujú, že vakcíny sú účinné aj proti tomuto variantu. "Oficiálne odhady britskej vlády hovoria, že 1. dávka vakcíny chráni na 26-40% pred symptomatickým priebehom Covidu pri delta variante, 2. dávky vakcíny chránia na 76-84% pred symptomatickým priebehom Covidu pri delta variante, 1. dávka vakcíny chráni na 57-85% pred hospitalizáciou pri delta variante a 2. dávky vakcíny chránia na 85-98% pred hospitalizáciou pri delta variante," informovalo ministerstvo.

Vakcíny chránia pred týmto variantom síce o niečo menej účinne ako proti doterajším mutáciam koronavírusu, ale stále sú veľmi účinné, najmä po druhej dávke. "Potvrdzujú to aj dáta z britskej ZOE Covid study, ktoré ukazujú, že nové infekcie sa šíria predovšetkým medzi nezaočkovanými ľuďmi. Prosíme vás preto, aby ste sa dali zaočkovať čo najskôr. Chránite tak vás a vašich blízkych a prispejete k tomu, aby sme boli na ďalšiu vlnu pandémie čo najlepšie pripravení. Zaregistrovať sa na očkovanie, alebo zaregistrovať vašich blízkych môžete tu vakcinacia.nczisk.sk/registracia," dodáva ministerstvo.