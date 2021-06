Vedec tvrdí, že z databázy vymazali údaje o vzorkách KORONAVÍRUSU: Chceli niečo zatajiť?!

Podľa denníka The New York Times to uviedol americký virológ Jesse Bloom, ktorému sa podarilo 13 z pôvodných sekvencií nájsť. Vedec pripustil, že sekvencie samy nevnášajú viac jasnosti do otázky, či sa vírus preniesol na človeka z netopierov či iných zvierat, alebo unikol z laboratória.

Zmiznutie sekvencií z databázy je ale podľa neho podozrivé a naznačuje, že experti pri skúmaní pôvodu vírusu nemajú k dispozícii všetky dostupné informácie. Niektorí vedci vyjadrili nad Bloomovými závermi pochybnosti.

Genetické sekvencie odstránili z databázy

Bloom, ktorý pracuje v stredisku pre výskum rakoviny v americkom Seattli, uviedol, že tím čínskych vedcov získal vzorky vírusu od jedných z prvých pacientov nakazených chorobou covid-19 vo Wu-chane a poslal ich genetické sekvencie do široko využívanej databázy amerického Národného ústavu zdravia (NIH).

Po niekoľkých mesiacoch boli ale tieto sekvencie z databázy odstránené. Podľa niektorých vedcov to potvrdzuje podozrenie, že Čína niečo ohľadom pôvodu vírusu skrýva. Kritici naopak tvrdia, že Bloomova detektívna práca neodhalila nič prevratné, pretože čínski experti tieto informácie znovu zverejnili, aj keď v inej forme.

Zdroj: Getty Images

Podľa Blooma sa koronavírus šíril už v roku 2019

Sekvencie podľa Blooma podporujú teóriu, že pandémia sa nerozšírila z trhu s morskými plodmi v čínskom meste Wu-chan, ako sa pôvodne uvádzalo. Bloom vo svojej štúdii poukazuje na tri mutácie vo vzorkách vírusu SARS-CoV-2, ktoré boli odobraté pacientom spojeným s wuchanským trhom. Tieto mutácie ale nie sú prítomné v sekvenciách koronavírusu, ktoré vyhľadal Bloom. Nájdené sekvencie sa podľa Blooma viac podobajú koronavírusom vyskytujúcim sa u netopierov než koronavírusu, ktorý sa rozšíril z trhu vo Wu-chane.



"Domnievam sa, že to je ďalší dôkaz, že sa rôzne varianty tohto vírusu vo Wu-chan pravdepodobne šírili už pred decembrom 2019 a že pravdepodobne máme neúplný obraz o týchto raných prípadoch," napísal Bloom vo svojej analýze, ktorá podľa denníka The New York Times nebola zverejnená v žiadnom vedeckom časopise a neprešla recenzným konaním expertov z odboru (peer review).

Zdroj: Getty Images

Bežná prax

Hovorkyňa amerického Národného ústavu zdravia (NIH) Renate Mylesová vyhlásila, že sekvencie boli do databázy pridané v marci 2020, v júni toho istého roku ale rovnaký vedec požiadal o ich vymazanie, čo je podľa hovorkyne bežne povoľovaná praktika. Vedec správcom databázy povedal, že sekvencie budú aktualizované a budú nahrané do inej databázy.

Bloom uviedol, že sa mu miesto, kam boli sekvencie novo uložené, nepodarilo nájsť. Objavil ale štúdiu uverejnenú v marci 2020 čínskym expertom menom Fu Aj-s' z wuchanskej nemocnice, ktorá popisuje nové testovanie na vírus SARS-CoV-2 a pracuje podľa Blooma so vzorkami, ktoré boli základom zmiznutých 241 sekvencií.

Niektorí odborníci s Bloomom nesúhlasia

Trinásť z 241 stratených sekvencií nakoniec Bloom vyhľadal na cloudovom úložisku firmy Google. "Vyzerá to, že tieto sekvencie boli z databázy NIH odstránené, aby bola skrytá ich existencia," napísal.

Niektorí odborníci nevidia na prípade nič podivného. Virológ Stephen Goldstein z univerzity v Utahu uviedol, že sekvencie síce už v archíve NIH nie sú, kľúčové informácie sú už ale viac ako rok prístupné verejnosti. Iba boli podľa neho uložené vo formáte, ktorý je pre vedcov zle dohľadateľný.