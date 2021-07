Máte doma psa alebo mačku a prekonali ste COVID-19: Toto by ste mali vedieť

"Keď máte covid, mali by ste sa vyhnúť kontaktu s vašou mačkou alebo psom úplne rovnako, ako by ste to mali robiť s ľuďmi," uviedla veterinárka Els Broensová z Univerzity v Utrechte. "Hlavným problémom nie je zdravie zvierat, ale potenciálne riziko, že by domáce zvieratá mohli pôsobiť ako rezervoár vírusu a opätovne nakaziť ľudskú populáciu," doplnila.

Podľa autorov štúdie sa nepreukázalo, že by domáce zvieratá nakazili svojich majiteľov, ale kvôli rýchlemu šíreniu vírusu medzi ľuďmi ani túto možnosť nemožno vylúčiť. Väčšina infikovaných zvierat navyše neprejavovala žiadne príznaky alebo mala veľmi mierny priebeh choroby. Napríklad v Rusku veterinári začali proti covidu-19 očkovať aj zvieratá. Podľa Broensovej je však nepravdepodobné, že by sa domáce zvieratá podieľali na šírení pandémie.

Zdroj: Getty Images

Vedci závery svojho výskumu prezentovali na Európskom kongrese klinickej mikrobiológie a infekčných chorôb. Podľa vedúceho katedry veteriny na Cambridgeskej univerzite Jamesa Wooda je "holandská štúdia solídne vykonaná a ukazuje, že približne dvadsať percent domácich zvierat vystavených vírusu sa nakazilo koronavírusom a infekcia u väčšiny z nich nakoniec vymizla, rovnako ako u väčšiny ľudí".

Ďalší výskum Univerzity v Guelph v kanadskom Ontáriu zistil, že mačkám, ktoré spali na posteli svojho majiteľa, obzvlášť hrozila nákaza. Štúdia testovala na protilátky 48 mačiek a 54 psov zo 77 domácností a zisťovala blízkosť kontaktu majiteľa a zvieraťa. Medzi v domácnosti chovanými zvieratami malo pozitívny test 67 percent mačiek a 43 percent psov. U zvierat z útulkov to bolo len deväť percent pozitívne testovaných na protilátky na covid a u túlavých mačiek len tri percentá.