KORONAVÍRUS Pandémia niektorým vedcom prácu neovplyvnila, iní sa nedostali do laboratórií

"Nám pandémia otočila celú vedeckú prácu hore nohami, pretože to bola pre nás nová téma, na ktorú sme sa vrhli fakticky na sto percent a dočasne sme museli potlačiť iné vedecké aktivity," uviedol virológ Boris Klempa z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorému bolo počas týždňa udelené ocenenie Vedec roka 2020 v kategórii inovátor roka. Ako dodal, postupne sa už vracajú aj k pôvodným témam, ktorým sa venovali pred pandémiou.

Ocenený v kategórii vedec roka bol Imrich Barák z Ústavu molekulárnej biológie SAV, ktorý potvrdil, že pandémia za uplynulý rok ovplyvnila jeho prácu v tom, že mu pridala ďalšie projekty, ktoré sa týkajú vývoja liečiv voči ochoreniu COVID-19. "Čo sa týka prestojov alebo, že by sme nechodili do laboratórií, tak to skôr nie. Boli len veľmi malé výpadky, keď sme nemohli prísť do laboratória," povedal.

Kaľavská tvrdí, že pandémia veľmi neovplyvnila ich každodennú rutinu v laboratóriu, pretože onkologickí pacienti boli neustále ošetrovaní. Vedecká pracovníčka ocenená v kategórii mladý vedecký pracovník uviedla, že onkologickým pacientom bola podávaná liečba, odoberali sa vzorky, ktoré bolo potrebné spracovať, takže každý deň strávili v laboratóriu, aby sa vzorky neznehodnotili.

Podľa Mariána Peciara zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pandémia ovplyvnila celý život, nielen školy a vedy. "Študenti boli nešťastní, že sme s nimi nemali kontakt, nemohli sme ísť do laboratórií, nemohli sme riadne vyučovať a bolo to pre nás asi najhoršie obdobie, aké sme zažili," povedal. Ako ďalej poznamenal ocenený v kategórii technológ roka, na univerzite majú laboratóriá, kde sú unikátne prístroje, ktoré doma nemá a istý čas, keď nechodili osobne ani do práce, do nich nemohli ísť.

Oceneným v kategórii osobnosť medzinárodnej spolupráce sa stal Michal Cehlár z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. Tvrdí, že pandémia ovplyvnila jeho medzinárodnú spoluprácu, ktorá podľa jeho slov nebola na nižšej úrovni, ale bola prácnejšia. Vysvetlil, že emócia sa on-line neprenáša. Ako dodal, tým, že študenti neboli fyzicky na univerzite, im umožnilo intenzívnejšie pracovať v laboratóriách a na projektoch.