KORONAVÍRUS Hrozivá predpoveď: O pár týždňov zasiahne Európu delta variant plnou silou!

Riaditeľka ECDC Andrea Ammonová v stredu uviedla, že už začiatkom augusta bude variant delta tvoriť 70 percent všetkých nových prípadov infekcie koronavírusom v Európskej únii a jej pridružených krajinách Nórsku, Islande a Lichtenštajnsku. Centrum počíta s tým, že koncom augusta to už bude 90 percent.

VIDEO Na Slovensku potvrdili delta variant

"Je veľmi pravdepodobné, že variant delta bude počas leta výrazne cirkulovať," uviedla Ammonová. Platí to predovšetkým pre mladšie vekové kategórie, ktoré nepatria medzi cieľové skupiny v rámci očkovacích kampaní. Mohlo by to predstavovať riziko nakazenia zraniteľnejších skupín, ktorým hrozí ťažší priebeh ochorenia alebo smrť v prípade, že neboli zaočkované oboma dávkami vakcíny proti koronavírusu.

Variant delta je podľa dostupných vedeckých poznatkov o 40 až 60 percent nákazlivejší než britský variant alfa, uviedlo ECDC. Z predbežných údajov podľa Ammonovej vyplýva, že variantom delta sa môžu nakaziť aj ľudia, ktorí boli zatiaľ zaočkovaní iba prvou dávkou vakcíny. Dobrou správou však je, že dve dávky vakcíny predstavujú vysoké percento ochrany aj proti tomuto variantu koronavírusu i jeho následkom, preto je mimoriadne dôležité rýchle tempo vakcinačných kampaní, píše DPA.

Izrael opätovne zavádza niektoré opatrenia

Izrael opätovne zavádza niektoré opatrenia z dôvodu nárastu počtu prípadov, ktorý spôsobil delta variant koronavírusu, informovala v stredu agentúra DPA. Nosenie rúšok bude znova povinné na hraničných priechodoch, v zdravotníckych zariadeniach a na hlavnom medzinárodnom letisku. Izraelské ministerstvo zdravotníctva v stredu oznámilo, že tieto opatrenia vstupujú do platnosti okamžite.

Zaočkovaným ľuďom a tým, ktorí už ochorenie COVID-19 prekonali, oznámili, že musia absolvovať karanténu v prípade, ak prišli do kontaktu s osobou nakazenou "nebezpečným variantom" koronavírusu, píše DPA. Rodičom detí, ktoré porušia nariadenia v oblasti karantény, bude možné udeliť pokutu vo výške približne 1500 dolárov.

Izraelský premiér Naftali Bennett v utorok večer pripomenul "nové prepuknutie" koronavírusu v krajine a nariadil opätovné zvolanie krízového štábu na boj s koronavírusom. Izrael podľa ministerstva zdravotníctva v stredu už druhý deň po sebe zaznamenal viac ako 100 nových prípadov nákazy. Väčšina z nich je podľa úradov spojená s delta variantom. V Izraeli, ktorý má približne deväť miliónov obyvateľov, už prvú dávku vakcíny podali viac ako 5,5 milióna osôb a približne 5,2 milióna ľudí dostalo už obe dávky.