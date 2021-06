Nové odhalenia: Trumpov čudný boj s KORONAVÍRUSOM! Chcel nakazených izolovať v Guantáname?

"Nie je nejaký ostrov, ktorý nám patrí?" uviedol Trump podľa autorov knihy na rokovaní s poradcami o prípadnom prevoze Američanov na liečbu na územie Spojených štátov. "Čo napríklad Guantánamo?" dodal údajne, pričom účastníkov schôdzky poučoval, že do USA sa dováža tovar, nie vírusy.

Debatu zachytenú v očakávanej knihe sprostredkoval v pondelkovom článku práve denník WP, ktorý sa k výtlačku diela svojich reportérov dostal v predstihu. Yasmeen Abutalebová a Damian Paletta dali svojej knihe názov Nightmare Scenario ("Najčiernejší scenár"), širokej verejnosti bude k dispozícii od budúceho utorka.

#NightmareScenario publishes TWO WEEKS from today. ⁦@yabutaleb7⁩ and I are so excited to share it with the world. This book takes you deep inside the Trump administration’s response to the pandemic that changed history. Many surprises to come. Stay tuned… pic.twitter.com/9lz6ZymoCi