VIDEO Obscénne, nechutné a škaredé: Donald Trump v trenkách a šľapkách pobúril internet

Prvýkrát od odchodu z Bieleho domu prednesie v nedeľu (21.40 SELČ) verejný prejav bývalý americký prezident Donald Trump. Republikán má vystúpiť na výročnej konferencii CPAC v Orlande na Floride. Podľa medializovaných informácií 74-ročný exprezident vo svojom prejave dá poriadne zabrať svojmu nástupcovi Joeovi Bidenovi.

Donalda Trumpa oslávili na republikánskej konferencii zlatou sochou

Pred niekoľkými dňami usporiadatelia osadili Trumpovu sochu v životnej veľkosti vo vstupnom priestore hotela Hyatt, v ktorom sa konferencia koná. Zlatá postava umelca Tommyho Zegana má šľapky, oblek a plavky. Socha má symbolizovať „podnikateľa“ a „vlastenca“ Donalda Trumpa.

Reportér „Bloomberg“ William Turton zverejnil na Twitteri video, ktoré ukazuje Trumpovu sochu presúvanú hotelom. Je počuť, ako niektorí návštevníci na mieste povzbudzujú umelecké diela exprezidenta. Socha je však online zosmiešňovaná. „Je to najškaredšia vec, akú som kedy videl“, píše sa v tweete. „Je to obscénne. Ako z dystopického hororu,“ dodáva ďalší používateľ Twitteru. „Hrubé a znepokojujúce“ myslí si iný.

Bude sa Donald Trump uchádzať o funkciu prezidenta aj v roku 2024?

Trumpova nevesta Lara nedávno podnietila špekulácie, že 74-ročný muž by sa mohol uchádzať o republikánsku prezidentskú kandidatúru vo voľbách v roku 2024. „Naznačil, že by pravdepodobne mal záujem znova kandidovať v roku 2024,“ uviedla manželka Erica Trumpa pre „Fox News“. Aj keď niektorí politici USA nechcú, aby Trump zmizol, republikánsky senátor Ted Cruz v piatok na konferencii CPAC uviedol: „Dovoľte mi, aby som vám to povedal teraz, Donald J. Trump nikam nepôjde.“