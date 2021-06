KORONAVÍRUS Je to pravda? Severná Kórea údajne neeviduje žiadne potvrdené prípady!

PCHJONGJANG - Severná Kórea oznámila Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO), že do 10. júna testovala na koronavírus SARS-CoV-2 viac ako 30.000 ľudí, ale nenašla medzi nimi žiadneho infikovaného. Informovala o tom agentúra AP.

WHO v utorok vo svojej monitorovacej správe uviedla, že Severná Kórea doteraz vykonala celkovo 60.422 testov na 30.348 osobách, z toho 733 ich bolo testovaných v čase od 4. do 10. júna. Spomedzi týchto testovaných ich 149 malo "chrípkové ochorenie a/alebo ťažké akútne respiračné infekcie", ale všetky tieto osoby mali negatívny výsledok testu na COVID-19.

KĽDR síce WHO hlási údaje testovaných, ale - podobne ako v uplynulých mesiacoch - neposkytla informácie o tom, koľko ľudí bolo v karanténe alebo prepustených z karantény. Zatiaľ čo Severná Kórea tvrdí, že na svojom území nemá žiadny prípad COVID-19, uchádzala sa o pomoc Svetovej aliancie pre vakcíny a imunizáciu (GAVI). Tá sa zaviazala dodať KĽDR asi 1,7 milióna dávok vakcíny vyvinutej v spolupráci britskej firmy AstraZeneca a Oxfordskej univerzity. Táto dodávka je však momentálne odložená na neurčito pre nedostatočnú "technickú pripravenosť" Severnej Kórey, ako aj pre problémy s dodávkami v celosvetovom meradle.

Pchjongjang kritizoval niektoré krajiny kvôli počtom vakcín

Pchjongjang opakovane ocenil globálny vývoj vakcín, ale kritizoval niektoré krajiny za "vakcínový nacionalizmus", keď si zaobstarávajú viac vakcín, ako reálne potrebujú. Spravodajský web NKnews upozornil, že severokórejské štátne médiá pritom vysielajú materiály, ktoré účinnosť vakcín spochybňujú.

V súvislosti s vývojom vakcín sa vlani objavili v tlačových agentúrach správy, že pravdepodobne severokórejskí hekeri sa pokúsili preniknúť do počítačových sietí najmenej deviatich farmaceutických firiem, ako sú Johnson & Johnson, Novavax a AstraZeneca. Juhokórejská rozviedka vtedy tiež oznámila, že zmarila snahy o útok severokorejských hekerov na juhokórejské spoločnosti, ktoré vyvíjajú vakcíny proti koronavírusu.

AP pripomenula, že odborníci majú pochybnosti o tvrdeniach Severnej Kórey, že v krajine nie sú žiadni nakazení. Poukazujú pritom na zlú zdravotnú infraštruktúru i na to, že do uzavretia hraníc mala KĽDR veľmi čulé cezhraničné kontakty s Čínou, svojim hlavným spojencom a záchrancom, pokiaľ ide o ekonomiku. Koronavírus SARS-CoV-2, ktorý vyvolal pandémiu, sa do sveta rozšíril práve z Číny.

Severná Kórea, ktorá označila svoje opatrenia proti zavlečeniu koronavírusu SARS-CoV-2 za "vec prežitia", v januári roku 2020 uzavrela svoje hranice, zakázala cesty turistov, požiadala zahraničných diplomatov, aby opustili krajinu, a výrazne obmedzila cezhraničnú dopravu a obchod. Toto ďalšie uzavretie sa KĽDR pred svetom vyvolalo ďalšie napätie v ekonomike, ktorou už otriasli desaťročia zlého riadenia a ochromujúce sankcie zavedené v súvislosti s programom vývoja a výroby jadrových zbraní v Severnej Kórei.

Severokórejský vodca Kim Čong-un minulý týždeň na politickom zhromaždení vyzval prítomných úradníkov, aby sa pripravili na predĺženie teraz platných reštrikcií prijatých kvôli covidovej pandémii, čo podľa AP svedčí o tom, že KĽDR nie je pripravená na otvorenie svojich hraníc v dohľadnej dobe.