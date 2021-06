VIDEO Chvíle hrôzy v Belgicku, vyčíňalo tornádo: Poškodených vyše 90 budov, hlásia zranených

Väčšina zranených ľudí sa v čase sobotňajšej búrky nachádzala na terase jednej z miestnych kaviarní, píše DPA.Na fotografiách zverejnených belgickými médiami je vidieť budovy s odtrhnutými strechami a vybitými oknami, i niekoľko zničených áut. Nahlásených bolo 92 poškodených budov, z toho desať je podľa správy zničených do takej miery, že sa už nedajú obývať.

Enorme ravage na doortocht "kleine tornado" in Beauraing, 17 gewonden en 78 woningen zwaar beschadigd. Beelden via @TijsNeirynck Meer in dit bericht: https://t.co/miThdw16WB #vrtnws pic.twitter.com/eGbJ2AraeU