MIMORIADNE Smrtiace tornádo v Česku: Desivé zábery spúšte! Medzi obeťami aj mladá Slovenka Martina

o smrti Slovenky informovalo ministerstva zahraničia bez ďalších podrobností

južnú Moravu včera zasiahla silná búrka s krúpami o veľkosti tenisových loptičiek

okrem toho sa oblasťami Břeclavsko a Hodonínsko večer prehnalo silné tornádo

meteorológovia nevylúčili, že ďalšie tornádo zasiahlo aj obec Stebno na Lounsku.

najviac postihnuté sú obce Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice a Lužice

hlásených je zatiaľ päť obetí a okolo 200 zranených

škody sú obrovské, zničené sú domy, autá i zeleň, mnohí ľudia nemajú kde spať

hraničný priechod s Českom na diaľnici D2 je pre následky silnej búrky neprejazdný

21:20 Búrka značne poškodila obec Stebno pri Kryroch u Podbořan v Lounskom okrese. Meteorológovia nevylučujú, že miesto zasiahlo tornádo. Meteorológ z ústeckej pobočky ČHMÚ Radek Tomšů, ktorý sa odvoláva na informácie od miestnych, dnes večer povedal, že o tornádo ísť mohlo. Škody sú v desiatkach miliónov korún. Na mieste zasahovala stovka hasičov, dobrovoľníkov. Stále sú ešte na mieste a pomáhajú odstrániť najväčšie škody. V Stebne žije približne 120 obyvateľov, nikto nebol zranený.

Zdroj: HZS Ústeckého kraja

20:32 Polícia začne ešte dnes v Lužiciach na Hodonínsku odťahovať vozidlá poškodené búrkami. ČTK to povedal policajný hovorca Pavel Šváb. Vraky skončia pri železničnej stanici. Obec potrebuje uvoľniť miesto v uliciach, aby tam mohla pracovať ťažká technika pri zničených domoch. Niektoré autá pred domami či na uliciach by prekážali.

Zdroj: TASR - Vladimír Miček

20:24 Ďalšou z obetí je šesťdesiatnik z Moravskej Novej Vsi, ktorý podľa informácií MF DNES predtým pracoval ako krčmár. V čase smrti podľa neoverených správ bol vo svojom aute.

20:10 Suma v internetovej zbierke na pomoc zničeným obciam Nadácie Via stále stúpa. Prekročila už 107 miliónov korún (cca 4,2 milióna eur) a prispelo vyše 93-tisíc darcov. "Ešte nikdy sa v histórii českej filantropie nevybralo toľko peňazí za tak krátku dobu," povedal Zdeněk Mihalco, riaditeľ nadácie. Desiatky miliónov korún zhromaždili aj ďalšie charitatívne organizácie. Diecézna charita Brno vybrala vyše 50 miliónov korún. Peniaze alebo inú pomoc sľúbili tiež firmy či samosprávy z celej republiky.

Zdroj: TASR - Vladimír Miček

19:46 Prezident Miloš Zeman v sobotu večer vystúpi s mimoriadnym televíznym prejavom. Obráti sa v ňom na občanov v súvislosti s prírodnou katastrofou na južnej Morave, kde vo štvrtok tornádo zničilo niekoľko obcí. Povedali to prezidentov hovorca Jiří Ovčáček a hovorca CNN Prima News Matěj Štýs.

19:00 Tornádo zničilo asi tretinu domov v Mikulčiciach na Hodonínsku. Okrem obytných domov zničilo aj nové Centrum denných služieb a školu. Celkovo je zničených asi 300 budov, bez strechy nad hlavou zostalo 700 obyvateľov.

Zdroj: TASR - Vladimír Miček

18:20 Luhačovice na Zlínsku, ktoré v noci na dnes poškodila silná búrka, vyhlásili zbierku na pomoc ľuďom v kúpeľnom meste, ale aj v iných oblastiach, ktoré zasiahli ničivé búrky. Dobrovoľní darcovia môžu prispieť na transparentný účet zriadený charitatívnou organizáciou Korunka Pomáha.

Zdroj: TASR - Vladimír Miček

17:40 Časť ľudí v juhomoravských obciach zasiahnutých búrkami víta návštevu politikov, časť je proti. Dnes postihnutými obcami prechádza premiér Andrej Babiš s ministerkou financií Alenou Schillerová. Niektorí ľudia to vnímajú ako ich povinnosť, druhí v tom vidia zbieranie politických bodov pred októbrovými voľbami do Snemovne.

17:25 Juhomoravská obec Hrušky, ktorú z veľkej časti zdevastovala extrémna búrka s tornádom, pripomenula premiérovi Andrejovi Babišovi dedinu Troubky zničenú povodňami v roku 1997. Babiš dnes popoludní spolu s ministerkou financií Alenou Schillerovou obcou na Břeclavsku prešiel. Pozrel sa aj dovnútra zničených budov. Ľudia sú podľa neho stále v šoku.

Naši ženisti právě teď v Hruškách. pic.twitter.com/rUxcWkxpRW — Armáda ČR (@ArmadaCR) June 25, 2021

17:13 "Podľa našich zistení bola mladá žena, ktorá zahynula pod kovovou konštrukciou, pôvodom Prešovčanka, žijúca v Českej republike. Jej ešte nenarodené bábätko náraz kovovej konštrukcie tiež neprežilo. Martina bola dcérou známeho hudobníka, Františka Cmara zo skupiny Mloci," informoval na svojej stránke prešovský Korzár.

16:57 Slovenský Červený kríž (SČK) ponúkol pomoc českým kolegom v súvislosti s odstraňovaním škôd po búrkach na Morave. "Naši kolegovia z pohraničných oblasti sú v úzkom spojení s kolegami z južnej Moravy, v prípade potreby sú pripravené tímy, ktoré pôjdu podať pomocnú ruku či vystriedať miestnych dobrovoľníkov Českého červeného kríža," uviedla generálna sekretárka SČK Zuzana Rosiarová.

Zdroj: TASR - Vladimír Miček

16:55 Stopa po štvrtkovom tornáde na juhu Moravy je 26 kilometrov dlhá a 500 metrov široká, povedal dnes Petr Münster z brnianskej pobočky ČHMÚ. Končí sa pri Ratíškoviciach.

16:45 Tornádo spôsobilo klientom Generali Českej poisťovne podľa jej odhadu stovky až tisíce škôd za stovky miliónov korún. Kooperativa už prvé škody ukončila a zatiaľ klientom vyplatila 91-tisíc korún. K 15.00 h. evidovala 1715 škôd za 294 miliónov korún (cca 11,5 miliónov eur).

Zdroj: TASR - Vladimír Miček

16:44 Energetická spoločnosť EG.D vyhlásila stav núdze na Břeclavsku a Hodonínsku. Dôvodom sú závažné škody a deštrukcie elektrického vedenia. Počet domácností odpojených od dodávok elektrickej energie klesol z ranných 70-tisíc na súčasných približne 7000, uviedol hovorca spoločnosti Radek Šperňák.

Zdroj: TASR - Vladimír Miček

16:42 Ľudia v Lužiciach na Hodonínsku začali po nočných búrkach opravovať poničené strechy. Zhadzujú staré tašky, robia nové krovy. Búrky zničili v obci okolo 120 domov, asi do 20 čaká podľa starostu Tomáša Kláska demolácia.

Zdroj: TASR - Vladimír Miček

16:24 V postihnutých oblastiach pomáhajú aj stovky policajtov.

V postižených oblastech máme dnes 250 policistů. Střídáme týmy z celé republiky a budeme na místě dokud to bude potřeba. Posílili jsme také tým krizových interventů, kteří jsou k dispozici místním obyvatelům. Zvládneme to! pic.twitter.com/3txVBrXBPh — Policie ČR (@PolicieCZ) June 25, 2021

16:10 Medzi obeťami štvrtkových silných búrok a vzniknutého tornáda, ktoré zničilo niektoré obce na južnej Morave, je aj občianka Slovenskej republiky. Potvrdil to v piatok hovorca ministerstva zahraničných vecí Juraj Tomaga. "Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok vyjadruje pozostalým aj touto cestou úprimnú sústrasť," dodal.

16:05 Presnejšie odhady celkových škôd zatiaľ nie sú k dispozícii, Juhomoravský kraj sa ich pokúša vyčísliť kvôli plánovanej žiadosti o špeciálny príspevok z Európskej únie. "Pomoc Európskej únie môže byť vo výške 1,6 miliardy korún (cca 63 miliónov eur). To určite nebude stačiť," povedal hajtman Jan Grolich.

Zdroj: TASR - Vladimír Miček

16:00 Bratislavská Devínska Nová Ves sa obracia na svojich obyvateľov s prosbou o pomoc pre zasiahnuté obce a mestá na Morave. Mestská časť Staré Mesto vyšle v nedeľu pomoc - niekoľkých dobrovoľných hasičov.

15:44 Úrady práce prijali za dnešné dopoludnie od ľudí zo zničených obcí na juhu Moravy 13 žiadostí o mimoriadnu dávku. Vyplatili zatiaľ zhruba 513-tisíc korún (cca 20-tisíc eur). Oznámila to hovorkyňa generálneho riaditeľstva úradu práce Kateřina Beránková. Ľudia môžu získať až pätnásťnásobok životného minima, teda celkom 57 900 korún. O peniaze môžu na úradoch práce v Hodoníne a Břeclave žiadať aj v sobotu a v nedeľu od 08.00 do 16.00 h.

15:40 Internetová zbierka na pomoc zničeným obciam Nadácie Via už dosiahla sumu vyše 74 miliónov korún (cca 2,9 milióna eur). Zatiaľ sa zapojilo vyše 68-tisíc prispievateľov.

Zdroj: TASR - Vladimír Miček

15:23 V obciach zničených po ničivom tornáde momentálne zasahuje 880 hasičov. Z toho 700 je z južnej Moravy a 180 špecialistov z hasičského záchranného útvaru a dvoch tímov USAR, ktoré sa špecializujú na vyhľadávanie a záchranu osôb zo sutín. Ďalších 330 hasičov dorazí na miesto živelnej pohromy počas popoludnia. Novinárom to dnes popoludní povedal riaditeľ Hasičského záchranného zboru Drahoslav Ryba, ktorý sprevádza premiéra Andreja Babiša pri návšteve postihnutého regiónu.

Zdroj: TASR - Vladimír Miček

15:15 Záchranári v Juhomoravskom kraji po búrke odviezli do nemocníc 83 pacientov, z nich 18 bolo zranených ťažko. Ďalšie desiatky ľudí ošetrili na mieste. Do súhrnnej správy na webe to uviedla dnes popoludní hovorkyňa krajskej záchrannej služby Hedviga Kropáčková.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

15:13 Záchranné práce na južnej Morave sa doteraz zameriavali predovšetkým na ľudské životy, teraz sa začne viac riešiť majetok, povedal dnes novinárom juhomoravský hajtman Jan Grolich. Hmotné škody len na krajskom majetku budú v stovkách miliónov korún, vyplynulo z Grolichovho vyjadrenia.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

15:00 Letecká akadémia Slovak Training Academy (STA) je pripravená nasadiť vlastnú leteckú techniku vrátane vrtuľníkov UH-60 Black Hawk na pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy na južnej Morave. Oznámila to v piatok Združeniu bezpečnostného a obranného priemyslu (ZBOP) SR, pomoc by išla v súčinnosti s ministerstvami obrany a vnútra SR. TASR o tom informoval hovorca STA Dušan Tokarčík.

14:37 Silný víchor vo štvrtok večer zničil Vyškovský zoopark, polámal stromy, poškodené sú strechy, ušli aj niektoré zvieratá. Klokana pracovníci chytili na sídlisku. Zoopark je čiastočne uzavretý.

14:35 Vláda ešte dnes formou videokonferencie rozhodne o využití pohonných hmôt zo Štátnych hmotných rezerv pre zasahujúce zložky na južnej Morave, ktoré spustošilo tornádo. Novinárom v Brne to povedal premiér Andrej Babiš, ktorý na poludnie predčasne opustil summit EÚ v Bruseli a priletel navštíviť postihnuté obce. Predseda vlády ocenil solidaritu ľudí aj ponuky pomoci zo zahraničia.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

14:25 Obec Stebno, ktorou sa vo štvrtok pravdepodobne prehnalo ďalšie tornádo, spadá pod mesto Kryry. "V obci pracujú zamestnanci mesta, profesionálni i dobrovoľní hasiči, energetici. Spriechodňujú cesty, aby sa v prípade potreby dostali sanitky k ľuďom," uviedol starosta. Niekoľko domov je bez striech, spadli stodoly, poničené sú automobily. "Máme pripraveného statika, ktorý posúdi, či domy sú obývateľné. Predbežná škoda je 80 až 100 miliónov korún," povedal starosta. "Z jednej z najkrajších dedín na Podbořansku vznikla spúšť," dodal.

Zdroj: HZS Ústeckého kraja

14:15 Tornádo v Lužiciach na Hodonínsku zničilo okrem iného technologický park MND patriaci do skupiny KKCG, škody budú v stovkách miliónov korún. Zakladateľ KKCG Karel Komárek pošle na obnovu regiónu minimálne 150 miliónov korún (cca 5,9 milióna eur).

14:00 Výskyt tornáda v Juhomoravskom kraji bol síce ojedinelý jav, s extrémami je ale potrebné počítať, pretože na ich rast do budúcnosti upozorňujú všetky scenáre vývoja klímy. V tlačovej správe to uviedol bioklimatológ z Mendelovej univerzity v Brne Zdeněk Žalud.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

13:58 Okolo 400 hasičov odstraňuje dnes popoludní následky búrky, ktorá sa vo štvrtok večer prehnala cez Břeclavsko a Hodonínsko. Prichystaných je ďalších asi 330 hasičov z iných krajov. Povedal to hovorca juhomoravských hasičov Jaroslav Mikoška. Podľa neho sa očakáva pomoc až 200 vojakov.

13:52 Ministerstvo životného prostredia pošle do obcí zničených tornádom stovky miliónov korún na opravy čistiarní odpadových vôd, úpravní vody a poškodených kanalizácií a vodovodných radov alebo na sadenie stromov a obecnej zelene.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

13:50 Potravinové banky sú od rána v pohotovosti, dopoludnia boli z logistického centra v Prahe vypravované automobily, ktoré na južnú Moravu zavezú potraviny, drogériu alebo ochranné pomôcky.

13:47 Predpovedať tornádo je veľmi zložité a v podmienkach Českej republiky to nie je možné, povedal Petr Zacharov z Ústavu fyziky atmosféry Akadémie vied ČR. Dôvodom je nízka frekvencia týchto extrémnych meteorologických javov. Nemožno podľa neho ani jasne povedať, aký vplyv má na výskyt tornád klimatická zmena.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

13:40 Podnikatelia zasiahnutí tornádom akútne postrádajú hlavne plachty na dočasné zakrytie zničených budov. ČTK to povedal prezident Hospodárskej komory Vladimír Dlouhý. Škody spôsobené domácnostiam aj podnikateľom sa v tejto chvíli podľa neho nedajú reálne vyčísliť.

13:28 Ústecký kraj finančne pomôže obciam zasiahnutým tornádom či silným vetrom, a to na juhu Moravy i na Podbořansku. Ponúkne päť montovaných domov. ČTK o tom dnes informoval hovorca kraja Martin Volf. Pomoc ponúkli tiež mestá v regióne, ako Ústí nad Labem, Děčín, Teplice.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

13:24 Ľudia, ktorých zasiahla ničivá búrka a tornádo, môžu získať psychologickú pomoc na krízovej Modrej linke. Obracať sa na ňu môžu každý deň od 09.00 do 21.00 h., teda aj cez víkend. ČTK to oznámila riaditeľka linky Hana Regnerová. Experti sú k dispozícii na číslach 608 902 410 alebo 731 197 477.

13:08 Škody spôsobené štvrtkovým tornádom na juhu Moravy podľa ČHMÚ zodpovedajú sile F3, kedy sa rýchlosť vetra pohybuje okolo 219 kilometrov za hodinu a vyššie. Ústav však nevylúčil ani vyšší stupeň. Pri F4 je rýchlosť okolo 267 kilometrov za hodinu. Tornádo presahujúce silu F3 v Česku zatiaľ zaznamenané nebolo, uviedol ústav.

🌪Tornádo na Hodonínsku, co víme?🌪 ➡️ Mimořádnou situaci na místě dokumentuje také tým odborníků ČHMÚ. 📌 Je potřeba... Uverejnil používateľ Český hydrometeorologický ústav Piatok 25. júna 2021

13:06 V Hodoníne po štvrtkovej búrke utrpelo škody podľa hovorkyne radnice Petry Kotáskovej podľa predbežného odhadu aj 35 bytových domov, jeden bol evakuovaný kvôli úniku plynu. Najviac sú teraz potrební pokrývači, chýbajú tiež plachty na provizórne zakrytie poškodených striech, uviedla dnes hovorkyňa v tlačovej správe. V Hodoníne zasadá od štvrtkového večera nepretržite krízový štáb.

Zdroj: FOTO TASR - Vladimír Miček

13:03 V Lužiciach na Hodonínsku zasiahli vo štvrtok búrky asi tretinu obce a zničili asi 120 domov. Z toho zhruba do 20 bude potrebné zbúrať, povedal dnes ČTK starosta Tomáš Klásek. Podľa neho sa budú škody počítať v stovkách miliónov korún. Väčšina ľudí našla azyl u rodiny, časť ale využila útočisko, ktoré obec zriadila v športovej hale.

12:50 Slovensko je pripravené Česku okamžite pomôcť s odstraňovaním následkov smršte, ktorú zanechali na južnej Morave štvrtkové búrky a tornádo. Vyčlenilo preto desiatky hasičov, psovodov z polície i z horskej záchrannej služby. Pripravená je aj špeciálna technika. Informovala o tom Lucia Hurajtová z tlačového odboru ministerstva vnútra.

S koordinací sil velícím důstojníkům pomahaji i záběry z policejních dronů. Z nich je patrné jak ničivé tornádo bylo a kde je aktuálně potřeba zasahovat. pic.twitter.com/rbIlSRXwt2 — Policie ČR (@PolicieCZ) June 25, 2021

12:48 V Luhačoviciach na Zlínsku odpratávajú zvyšky striech aj zničenú zeleň. Najväčší zásah dostala internátna škola, kde sa uvoľnila strecha a 30 študentov muselo byť prepravených do náhradného ubytovania. "Pomohli miestni hotelieri, rozviezli sme deti do troch miestnych hotelov," povedal dnes ČTK a Českému rozhlasu starosta Luhačovíc Marian Ležák. Rad budov v meste je podľa neho bez striech, ľudia boli dlho bez elektriny. Najdôležitejšie však je, že nikto nebol zranený, uviedol starosta.

12:34 Hovorkyňa juhomoravských záchranárov Michaela Bothová uviedla, že ošetrili a následne previezli do nemocníc 63 ľudí, z toho desať bolo ťažko zranených. Uvedené počty sa podľa nej však týkajú len ošetrených a transportovaných do nemocníc. Desiatky ľudí záchranári ošetrili a nechali na mieste. Niektorí vyhľadali pomoc priamo v nemocnici a neprešli teda rukami záchranárov. Ďalších zranených, prípadne mŕtvych, nemožno podľa hovorkyne vylúčiť.

Zdroj: FOTO TASR - Vladimír Miček

12:31 Bez dodávky elektrického prúdu po búrkach bolo v Česku dnes predpoludním asi 30 500 odberateľov. Najhoršia situácia zostáva na južnej Morave, kde je bez elektriny 18 700 odberateľov.

Zdroj: FOTO TASR - Vladimír Miček

12:25 "Naživo je to skoro neopísateľné. Hrôza... Predtým sme to poznali hlavne z Ameriky, pre nás to bolo ale úplne nepredstaviteľné... Myslíme na všetkých, ktorých to zasiahlo a skúsime vymyslieť, ako pomôcť," uviedli psovodi zaradení do USAR.

Ještě v noci vyrazili naši psovodi zařazeni do USAR týmu do zasažené oblasti. Konkrétně prohledávali trosky domů v obci... Uverejnil používateľ Městská policie hl. m. Prahy Štvrtok 24. júna 2021

12:20 Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen vyjadril sústrasť s českými obeťami tornáda, ktoré vo štvrtok večer spustošilo niekoľko obcí na južnej Morave. Poďakoval tiež rakúskym záchranárom, ktorí sa v Česku podieľali na ošetrovaní zranených.

12:10 V internetovej zbierke Nadácie Via sa už vyzbieralo 46,5 milióna korún (cca 1,8 milióna eur) od vyše 44-tisíc prispievateľov.

Zdroj: Profimedia.sk

12:05 Kvôli vyčíňaniu tornáda je uzavretých alebo funguje v obmedzenom režime 18 pôšt na južnej Morave. Pobočky sa v priebehu dňa môžu postupne otvárať podľa toho, či bude v danom mieste elektrický prúd a či budú zamestnanci schopní sa dostaviť do práce.

12:02 Búrka značne poškodila obec Stebno pri Kryroch na Lounsku. Meteorológovia nevylučujú, že miesto zasiahlo tornádo. Škody sú v rádoch desiatok miliónov korún. Na mieste je stovka hasičov, dobrovoľníkov. Starosta Kryr Miroslav Brda povedal, že nikto nebol zranený

12:00 Juhomoravský hajtman Jan Grolich povedal po rokovaní krajského krízového štábu, že hasiči už prešli búrkami najviac postihnuté obce a nečaká, že by záchranári našli ďalších zranených či mŕtvych. "Ľudia by už mali byť zachránení," povedal.

Krizovy štáb v Břeclavi.

Moc díky za práci hasičů a celého IZS. Teď je to hlavně na nich. Na dobrovolníky a další pomoc přijde čas. Vyčkejte. Díky! pic.twitter.com/MBtz8L368e — Jan Grolich (@JanGrolich) June 25, 2021

11:57 Silné tornádo nieslo so sebou vietor s rýchlosťou až 219 kilometrov za hodinu, preto zmietlo domy, autá či stromy. Pre server Novinky.cz to uviedla v piatok meteorologička Dagmar Honsová s tým, že ďalšie tornádo už Česku v najbližšej dobe nehrozí.

Záběry, které nepotřebují komentáře. Pohled z výšky na zničenou obec Hrušky. Ta patří po včerejším tornádu mezi nejpostiženější.

Policie má po bouřkách na jižní Moravě potvrzeno pět obětí. Bouřky zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko. Ničily domy i auta. Byly desítky zraněných. pic.twitter.com/bpzpNirlKL — Události Brno (@UdalostiBrno) June 25, 2021

11:55 Poľský minister zahraničia Zbigniew Rau súcití s ľuďmi na južnej Morave, ktorí sa stretávajú s následkami ničivého tornáda a búrok zo štvrtkového večera.

Hluboce mne zasáhly tragické zprávy z Česka. Soucitím se všemi poškozenými a jejich rodinami. Chtěl bych je ujistit o polské solidaritě a připravenosti pomoci.@JakubKulhanek — Zbigniew Rau (@RauZbigniew) June 25, 2021

11:54 Iba tri minúty stačili na to, aby sa ich domy stali neobývateľnými. V čase, keď sa obvykle chystajú ísť spať, museli zrazu hľadať nocľah, pretože ich domy prišli o strechu. Obyvatelia Lužíc na Hodonínsku sú väčšinou otrasení, svoje zážitky popísali reportérke ČTK anonymne, ale ich príbehy sa podobajú.

11:52 Prírodný živel zničil aj S-centrum v Hodoníne.

MPSV nabízí mimořádnou investiční dotaci poskytovatelům soc. služeb, které zasáhla katastrofa. Nejvíce postižené je S-centrum Hodonín, odkud museli evakuovat klienty. Dotace pokryje i náklady na likvidací škod, převozy klientů a zajištění jejich potřeb vč. zajištění personálního. pic.twitter.com/6Zr2sDfLTs — Jana Maláčová (@JMalacova) June 25, 2021

11:49 Búrky na Hodonínsku a Břeclavsku si v noci na dnes vyžiadali zatiaľ päť obetí. ČTK to povedal hovorca polície Pavel Šváb. Záchranári majú tri úmrtia, ďalšie ale boli napríklad v nemocnici.

11:48 Solidaritu vyjadril brnianskemu biskupovi Cikrlemu predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský, finančnú pomoc na opravu poškodeného kostola v Hruškách prisľúbilo zaslať Maďarsko, uviedla hovorkyňa brnianskeho biskupstva Martina Jandlová. Ozýva sa tiež rad ľudí s povzbudením i finančnými darmi.

Do Moravské Nové Vsi a do nejvíce postižené obci Hrušky dnes vyjel brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Veze balíky balených vod a také osobní finanční dar. K místním dobrovolníkům se vydali pomoci také bohoslovci brněnské diecéze, kteří jsou na biskupství na prázdninové brigádě. — Cirkev.cz (@CirkevCz) June 25, 2021

11:45 Do Hodonínska a Břeclavska vyšle prezident Miloš Zeman príslušníkov Hradnej stráže. Budú pomáhať s odstraňovaním následkov búrky. Informoval o tom na twitteri hovorca Hradu Jiří Ovčáček. Pozostalým po obetiach vyjadril prezident sústrasť, zraneným zaželal skoré uzdravenie. Súčasne poďakoval tým, ktorí sa podieľajú na pomoci.

Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman dnes rozhodl o vyslání vojáků Hradní stráže do oblasti postižené náhlou přírodní katastrofou, aby zde pomohli občanům s odstraňováním následků řádění přírodního živlu: https://t.co/OVWkHtAvaT — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) June 25, 2021

11:40 Búrka s krupobitím silne poškodila tiež cirkevné stavby. Farský kostol svätého Jakuba Staršieho v Moravskej Novej Vsi prišiel o krov a má rozbité vitráže, v Hruškách spadla kostolná veža, povedal ČTK farár Marián Kalina. Tretí chrám vo farnosti, ktorý stojí v Týnci, poškodený nie je. Skôr než na hmotné škody sa farnosť teraz sústredí na pomoc ľuďom v zasiahnutej oblasti a koordinuje dobrovoľníckou pomoc.

Zdroj: Profimedia.sk

11:30 Obe železničné koľaje medzi Břeclavou a Hodonínom sú nepriechodné. Najpostihnutejší je úsek Moravská Nová Ves - Lužice.

Mezi Břeclaví a Hodonínem je zničeno 21 trakčních podpěr, 4 brány trakčního vedení včetně podpěr a celé břeclavské zhlaví stanice Lužice. Prvotní odhad škody cca 100 milionů korun. Prioritou @Spravazeleznic je zprovoznění jedné traťové koleje nezávislou trakcí. pic.twitter.com/Fv3yhCb416 — Jiří Svoboda (@jirisvoboda_cz) June 25, 2021

11:28 V Moravskej Novej Vsi v noci pomáhali aj záchranári z Rakúska a Slovenska.

V Moravské Nové Vsi v noci pomáhali i záchranáři z Rakouska a Slovenska. Obec patří mezi nepostiženější. pic.twitter.com/9iyROGZhTE — Události Brno (@UdalostiBrno) June 25, 2021

11:23 Premiér Andrej Babiš požiadal predsedu Európskej rady a predsedníčku Európskej komisie o pomoc zo špeciálnych fondov EÚ.

Požádal jsem předsedu Evropské rady @eucopresident a předsedkyni Evropské komise @vonderleyen o pomoc ze speciálních fondů Evropské unie pro postižené obce na jižní Moravě. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) June 25, 2021

11:20 Majetkové škody eviduje po búrkach na južnej Morave aj Väzenská služba. Bezpečnosť väzníc v oblasti ale ohrozená nie je. S odpratávaním následkov tornáda budú pomáhať aj väzni. Bezpečnostný zbor to dnes uviedol na svojom facebookovom profile. V Juhomoravskom kraji sú väznice v Brne-Bohuniciach, v Břeclave, Kuřimi a v Znojme.

11:18 Na južnej Morave sú desiatky mobilných vysielačov mimo prevádzky kvôli prerušenej dodávke prúdu. Niekoľko základňových staníc v obciach Hrušky a Moravská Nová Ves tornádo zničilo. Operátori na postihnuté miesta inštalujú dieselové agregáty a mobilné základňové stanice. Vyplýva to z informácií firiem.

11:14 Ničivá búrka vzbudila v ľuďoch solidaritu. Pomáhajú jeden druhému odpratávať následky tragédie, dávajú občerstvenie zasahujúcim záchranárom. V Lužiciach na Hodonínsku niektoré domy úplne prišli o strechu, zostali len krovy. Stavebná suť je všade v uliciach, kde sú aj polámané stromy. V korunách stromov visia plechy z odtrhnutých striech, zistila spravodajkyňa ČTK na mieste.

Zdroj: FB/HZS JMK

11:10 On-line supermarkety aj potravinárske reťazce chcú pomôcť obciam na Morave. Okrem potravín a nápojov ponúknu čistiace prostriedky. Niektorí predajcovia už pomoc na miesto ráno poslali. Obchodné siete podporia tiež zamestnancov, ktorých priamo živelná pohroma zasiahla. Vyplýva to z ankety ČTK medzi obchodníkmi.

Sbírky na pomoc obcím na Moravě vznikají po celé zemi. Na dárcovských kontech se sešly už desítky milionů korun, Nadace Via registruje asi 36 mil Kč. — CT24zive (@CT24zive) June 25, 2021

11:05 V dôsledku tornáda a veternej búrky na južnej Morave je aktuálne bez dodávok zemného plynu zhruba 2500 odberateľov. V tlačovej správe to po 10.00 h. uviedla distribučná firma GasNet. Počas noci z preventívnych dôvodov zastavila dodávky do štyroch najviac postihnutých obcí Hrušky, Lužice, Mikulčice a Moravská Nová Ves.

10:57 Štvrtkové tornádo na Hodonínsku poškodilo okrem obydlí a dedín tiež vinohrady a poľnohospodárske podniky. Vinohrady v okolí Lužíc sú úplne zdevastované, uviedol prezident Zväzu vinárov Tibor Nyitrai.

Zdroj: FB/HZS JMK

10:48 Vyslaná ženijná jednotka má 15 kusov vyslobodzovacej a záchrannej techniky s obsluhou, povedal ČTK hovorca ministerstva obrany Jan Pejšek. "Je mi veľmi ľúto obyvateľov postihnutých oblastí, ktorí na vlastnej koži zažili to, čo sme doteraz poznali len z televízie. Armáda je v akcii, rovnako ako ostatné záchranné zložky. Na mieste máme vyslobodzovaciu techniku s obsluhou. Riadime sa požiadavkami hasičského záchranného zboru, ďalší vojaci sú pripravení vyraziť," uviedol minister obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Podivín. 15 kusů techniky. Buldozery, bagry, sklopky. Rychlá porada s velitelem hasičů, rozdělit úkoly a jdeme na to. pic.twitter.com/xGdRXQ1sBp — Armáda ČR (@ArmadaCR) June 25, 2021

10:42 Slovensko ponúklo Česku pomoc s ubytovaním ľudí. Informoval o tom slovenský minister sociálnych vecí Milan Krajniak. Slováci organizujú aj zbierku vecí na pomoc ľuďom na Morave. V súvislosti s búrkami zostalo bez elektriny na Slovensku v pohraničných oblastiach s Českom niekoľkých tisíc odberateľov.

10:40 Búrky na južnej Morave zničili podľa polície stovky domov, škoda bude odhadom v desiatkach až stovkách miliónov korún. ČTK to povedal policajný hovorca Pavel Šváb. Ide o hrubé odhady.

Zdroj: FB/HZS JMK

10:37 Cesty sú stále uzavreté v najviac postihnutých obciach, ide o Týnec, Moravskú Novú Ves, Mikulčice, Lužice, Hodonín, Hrušky a Břeclav, ide o čísla 424 a 55. Cesta 55 medzi Hodonínom a D2 je úplne uzavretá pre civilné vozidlá. Na diaľnici D2 sa tvoria dlhé kolóny z dôvodu opravy elektrického vedenia.

Na dálnici D2 stále stojí dlouhé kolony vozidel. Ve směru na Brno se vytvořila kolona od km 57 po km 50. Ve směru na Bratislavu stojí nyní kolona ve 20 km dl. úseku od km 30 po km 50. Stále probíhají vyprošťovací práce a oprava elektrického vedení. pic.twitter.com/K2ZWoJqlD7 — ŘSD Jihomoravský kraj (@RSD_JHMoravsky) June 25, 2021

10:35 Dvojčlenné mobilné tímy z úradov práce začali vybavovať poskytnutie mimoriadnych dávok ľuďom v obciach na juhu Moravy. Peniaze žiadateľom po posúdení ich situácie vyplatia v hotovosti hneď na mieste. Je možné poskytnúť až 15-násobok životného minima, teda celkom 57 900 korún (cca 2280 eur). ČTK to povedala hovorkyňa generálneho riaditeľstva úradu práce Kateřina Beránková.

10:32 V dôsledku štvrtkových silných búrok a vzniknutého tornáda zomreli najmenej štyria ľudia. Tri obete v piatok ráno potvrdila hovorkyňa tamojších záchranárov Michaela Bothová, uviedol spravodajský kanál ČT24. Doteraz boli informácie o jednom zosnulom, o ktorom v noci informoval riaditeľ hodonínskej nemocnice Antonín Tesařík.

10:30 Ministerka práce a sociálnych vecí Jana Maláčová je na mieste nešťastia. "Takú špúsť som si nedokázala predstaviť," píše na twitteri.

Odjíždíme z Moravské Nové Vsi do Hodonína. Takovou spoušť jsem si nedokázala představit. Všude trosky, desítky zdemolovaných domů. Lidé už začali odklízet a pláčou. Mnozí přišli o všechno, všichni jsou v šoku. Na místě je spousta záchranářů. Telefonní síť padá, není elektřina... pic.twitter.com/Md2XFNgJuR — Jana Maláčová (@JMalacova) June 25, 2021

10:25 Statici s policajtmi začali v búrkou postihnutých oblastiach na Hodonísku a Břeclavsku zisťovať stav poškodených budov. Domy, ktoré označia páskou, sú životu nebezpečné.

Škody jsou opravdu velké. Pro ty, kteří chtějí potřebné jakkoli podpořit, byla zřízena bezplatná informační telefonní linka. Na čísle 800 129 921 vám operátoři poskytnou bližší informace jak můžete pomoci. Nejezděte prosím sami do postižených míst, značně to komplikuje dopravu. pic.twitter.com/OZ3cv1hhGn — Policie ČR (@PolicieCZ) June 25, 2021

10:22 Andrej Babiš odletí dnes na poludnie z Bruselu do Brna, aby navštívil obce postihnuté tornádom na južnej Morave. Premiér, ktorý sa od štvrtka zúčastňuje summitu Európskej únie, dnes pri stretnutí s novinármi označil vyčíňanie živlu za apokalypsu, ktorú si Česko nepamätá.

10:20 Mesto Brno poskytne obciam zničeným búrkou a tornádom finančnú pomoc desať miliónov korún. Malo by o tom rozhodnúť o týždeň zastupiteľstvo pri mimoriadnom zasadnutí.

Rada města Brna uložila primátorce města svolat mimořádné zastupitelstvo příští pátek, kde poskytneme finanční pomoc ve výši 10 mil korun. — Petr Hladík (@hladikpe) June 25, 2021

10:18 Ako dunenie tankov pripadalo jednému z obyvateľov Lužíc na Hodonínsku tornádo, ktoré sa obcou prehnalo. Muž tu býva asi 45 rokov, vtedy mal nový dom. Teraz je z neho preč strecha, vyvrátené stromy sú opreté o steny, okná sú úplne rozbité. "Keď to prišlo, dunelo to ako tanky. Trochu sa to zastavilo o domy pred nami, ale vzalo to strechu. Schoval som sa do pivnice," uviedol muž.

Lužice, 24.6.2021 Všechna slova jsou zbytečná. S jedinou výjimkou - přání hodně sil všem postiženým! Rozsah škod je děsivý. pic.twitter.com/WgptSVt67r — Josef Kvasnička (@Kvasnicka_CT) June 24, 2021

10:13 Na Hodonínsku je nasadených 550 hasičov, 56 ľudí záchranného útvaru a 250 policajtov. V teréne pomáhajú tiež dva tímy USAR, ktoré sa špecializujú na vyhľadávanie a záchranu osôb zo sutín. Na twitteri to dnes uviedol minister vnútra Jan Hamáček (ČSSD). Na mieste je podľa neho aj 20 vojakov s technikou, ďalších 150 vojakov je pripravených nastúpiť.

V terénu je cca 550 hasičů, z toho např. 2 týmy s těžkou technikou, 56 lidí záchranného útvaru, 2 týmy USAR po 36 lidech. Policistů zasahovalo skoro 600, teď je nasazených 250. A 20 vojáků s technikou, dalších 150 je připravených okamžitě nastoupit. — Jan Hamáček (@jhamacek) June 25, 2021

10:08 V zničenej obci Hrušky žije približne 1600 ľudí. Tamojšie domy bude pravdepodobne nutné zbúrať. Ostali z nich len obvodové múry bez okien a striech. Zničené strechy má väčšina domov, len 15 percent zostalo bez ujmy, povedal ČTK zástupca primátora Marek Babisz. Miestni od rána pracujú na upratovaní, do najviac postihnutej časti sa ale nedostanú, musia počkať na kontrolu statika.

10:03 Hasiči z Libereckého kraja na juh Moravy vyslali trojčlenný záchranný tím, ktorý pôsobil vlani v lete v Libanone pri vyhľadávaní ľudí v troskách po dvoch explóziách v bejrútskom prístave. V tíme sú dvaka kynológovia so psami a statik, povedal dnes ČTK krajský hovorca hasičov Jakub Sucharda. Ide o skupinu, ktorá pôsobí v rámci špeciálneho tímu hasičov USAR.

09:53 So situáciou v obciach Hrušky, Lužice, Mikulčice a Moravská Nová Ves pomáhajú aj tri desiatky policajtov z Pardubického kraja. Podľa hovorkyne Markéty Janovskej nedokážu slovami opísať, ako veľmi ničivé tornádo bolo. Aj keď zažili povodne, výbuch v chemičke, následky tornáda im pripadajú najhoršie. "Už v noci, keď sme prišli, to bola katastrofa, ale s príchodom svetla cítime všade prítomnú bezmocnosť a zúfalstvo. Jedným slovom? Hirošima," citovala hovorkyňa svojich kolegov.

09:49 Riaditeľstvo ciest a diaľnic (ŘSD) požiadalo vodičov, aby sa vyhli D2. Diaľnica je na 50. kilometri pri Břeclave stále uzavretá kvôli spadnutým drôtom elektrického vedenia, tvoria sa kolóny.

Na dálnici D2 v km 50 probíhají vyprošťovací práce a oprava poškoz. el. vedení. V km 50 je uzavřena. Ve sm. Brno se tvoří kolona od km 57. Na dálnici se pohybují záchr. složky a Armáda ČR. Prosíme řidiče nejezděte na D2! O průjezdnosti silnic I. tříd budeme průběžně informovat. pic.twitter.com/yH1AZpL1v1 — ŘSD Jihomoravský kraj (@RSD_JHMoravsky) June 25, 2021

09:41 Operačné stredisko ZZS SR včera krátko po ôsmej hodine večer prijalo na tiesňovú linku 155 hovor z Operačného strediska ZZS v Brne žiadosť o zdravotnícku pomoc z dôvodu živelnej udalosti s veľkým počtom zranených. „Ministerstvo zdravotníctva následne okamžite vydalo pokyn na vyslanie zdravotníckej pomoci. Pokyn na zásah bol vydaný 7 ambulanciám záchrannej zdravotnej služby z Bratislavy a 4 ambulanciám záchrannej zdravotnej služby z trnavského regiónu, 4 posádky boli v prípade potreby pripravené na zásah z Trenčianskeho samosprávneho kraja ,“ uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Právě z Podivína odjela dlouhá kolona hasičských aut, vystřídala je těžká technika na vyprošťování. Už jen ten obrovský počet hrozivě nastiňuje rozsah škod. pic.twitter.com/OjgevEyLaC — Veronika Gecová (@Gecova_CT) June 25, 2021

09:39 Na hodonínskej radnici dnes podľa zástupcu starostu Petra Buráňa pomáha každý, kto môže. "Prijímame a koordinujeme pomoc, obvolávame stavebné firmy, ktoré by mohli začať s opravami najpostihnutejších bytových domov. Najviac postihnutou časťou Hodonína je štvrť Bažantnica, kde sú prevažne bytové domy a polovica z nich je bez strechy," uviedol Buráň.

09:32 Ministerstvo pre miestny rozvoj uvoľní na pomoc obciam s obnovou majetku 420 miliónov korún (cca 16,5 milióna eur). Štát zároveň ponúkne ľuďom na obnovu zničeného bývanie až päť miliónov korún, z toho dva milióny ako dotáciu a tri milióny ako zvýhodnený úver na 30 rokov. Finančná správa by mala podľa ministerky financií Aleny Schillerovej (za ANO) poškodeným podnikateľom zo zasiahnutých území poskytnúť úľavy v podobe odkladu splatnosti dane alebo odpustenia preddavkov na cestnú daň.

Nejdůležitější hned po záchraně životů je rychlá finanční pomoc lidem, kterým živel poškodil majetek. K tomu bude sloužit dotační a úvěrový program @mistnirozvoj. Na obnovu bydlení nabídne žadateli až 5 mil. Kč. Z toho 2 mil. jako dotaci a 3 mil. jako zvýhodněný úvěr na 30 let. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) June 25, 2021

09:27 Podľa ČHMÚ Česko zasiahnu v najbližších dňoch aj ďalšie búrky, ale už nie také silné. Viac sa ich má zase objavovať od budúceho utorka.

09:23 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica je pripravená pomôcť pri záchrane a liečbe ľudí z Moravy, postihnutých katastrofálnym tornádom. Bezprostredne po udalosti vedenie nemocnice ponúklo v najviac zasiahnutých oblastiach pomoc vo forme okamžitého nasadenia jednotiek záchrannej služby, nemocnica vyčlenila aj kapacity na prijatie zranených.

09:20 Jednou z najhoršie postihnutých dedín sú Lužice na Hodonínsku. Podľa očitých svedkov aj tu bolo tornádo. Spustošená zostala asi polovica dediny a tiež priemyselný areál. Informovali Události Brno.

Jednou z nejhůře postižených vesnic jsou Lužice na Hodonínsku. Podle očitých svědků i tady řádilo tornádo. Zpustošena zůstala asi polovina vesnice a taky průmyslový areál. pic.twitter.com/vLpDJJ0NqL — Události Brno (@UdalostiBrno) June 25, 2021

09:16 Hasiči z Karlovarského kraja ponúkli kolegom z Juhomoravského kraja, postihnutého búrkami a tornádom, pomoc vo forme špeciálne zloženej skupiny hasičov a techniky pre záchranné a likvidačné práce. Karlovarský kraj pripravuje koordináciu darov od ľudí a vyhlási na pomoc postihnutým oblastiam zbierku.

Ve spolupráci s hasiči HZS Karlovarského kraje organizujeme materiální sbírku pro postižené obce Jihomoravského kraje. Na pondělní jednání zastupitelstva předložím návrh na vyhlášení veřejné sbírky kvůli finanční pomoci konkrétním obcím, které pomoc nejvíce potřebují. — Petr Kulhánek (@kulhanek_p) June 25, 2021

09:09 Diaľnica D1 pri Vyškove je na 230. kilometri v oboch smeroch uzatvorená. Energetici musia opraviť vedenia vysokého napätia, ktoré poškodila búrka. Obmedzenia by podľa webu Dopravné info nemali trvať dlho.

Bohužel jsme nuceni po dohodě s energetiky uzavřít D1 na 230 km u Vyškova. Je nutné snést poškozené vedení, hrozí jejich spadnutí na dálnici a ohrožení provozu. — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) June 25, 2021

09:05 Policajti v najviac postihnutých miestach plnia rad úloh. "Riadime, usmerňujeme dopravu, prehľadávame sutiny, pátrame po ľuďoch, ktorí v nich mohli zostať. Máme tam policajných interventov, ktorí sú k dispozícii, hliadky zaisťujú ich prevoz tam, kde sú potrebné," uviedla hovorkyňa Petra Hrůzová. Na mieste sú aj psovodi. Z výšky situáciu monitoruje šestica dronov.

Jižní Morava se probudila do velmi těžkého rána. Sluneční paprsky znovu naplno odhalily spoušť, kterou za sebou nechala včerejší bouře. Do postižených oblastí nyní přesouváme další posily. pic.twitter.com/xRMWFUwHmS — Policie ČR (@PolicieCZ) June 25, 2021

09:00 Poisťovne ustanovili kvôli silným štvrtkovom búrkam špeciálne krízové štáby a posilňujú tímy likvidátorov. Počítajú s okamžitou výplatou záloh poškodeným klientom, uviedla dnes Česká asociácia poisťovní (ČAP) v tlačovej správe.

Pojišťovny v noci ustavily krizové štáby, vyhlásily kalamitní stav, posilují týmy likvidace škod a posílají je na místo. Počítáme s rychlým poskytnutím záloh a zrychlenou výplatou těchto katastrofických škod. Jsme připraveni pomoci, jako při povodních v minulosti @cap_cz #tornado — Jan Matousek (@matousek_jan) June 25, 2021

08:52 V okolí Podbořan na Lounsku, najmä v obciach Blatno a miestnej časti obce Kryr napáchali búrky veľké škody. Hasiči v oblasti vyrážali približne tridsaťkrát. Búrka prerušila elektrické vedenie, strhávala strechy, krúpy rozbili okná, silný vietor vyvracal stromy. Podľa webu skupiny ČEZ, dodávateľa elektriny, sú stále niektoré domy bez prúdu.

08:47 Prakticky všetci obyvatelia Valtíc na Břeclavsku utrpeli vo štvrtok pri búrkach nejaké škody na majetku, rozbité sú strechy, okná, autá, povedal ČTK starosta Pavel Trojan. Škody sú podľa neho tiež na všetkých budovách v správe mesta, vrátane pamiatkovo chránených. Krúpy ako loptičky "bombardovali" tiež areál zámku. Susednej Lednici sa pri tom najhoršie škody vyhli, skôr sa pripravuje na pomoc okolitým obciam, uviedol tamojší starosta Libor Kabát.

Od 9 hod. budou na radnicích v postižených obcích mobilní týmy ÚP vyřizovat a vyplácet mimořádnou finanční pomoc až 58 000 Kč a odpovídat na související dotazy. Kontakt pro Lužice, Mikulčice a Hodonín p. Svobodová 733534076. Pro Moravskou N. Ves a Hrušky p. Straková 607147270. — Jana Maláčová (@JMalacova) June 25, 2021

08:42 V břeclavskej nemocnici po búrke ošetrili podľa Tamary Drobíkovej z vedenia nemocnice okolo 70 ľudí. Hospitalizovaných bolo 14, z nich štyria ležia na jednotke intenzívnej starostlivosti, desať je na štandardných oddeleniach. Nemocnica v noci tiež aktivovala traumaplán, ten už je ale odvolaný. "Ďalší pacienti už neprichádzajú," uviedla Drobíková.

08:35 Na konto zbierky Nadácie Via, ktorá pomôže búrkam zasiahnutým obciam na Morave, poslali ľudia do 8.35 h. zhruba 12 miliónov korún (cca 472-tisíc eur), prispelo vyše 12-tisíc ľudí. Ľudia a firmy sa snažia pomôcť aj materiálne.

Do obcí postižených včerejšími bouřkami míří potravinová pomoc. Snídani pro místní i pro složky IZS poslalo @brnomycity, další balíčky s potravinami a hygienickými potřebami právě nakládají zaměstnanci @rohlikcz. pic.twitter.com/pOrobkN0z6 — Zuzana Petrů (@Petru_CT) June 25, 2021

08:30 V Nemocnici Hodonín ošetrili doteraz 83 ľudí, ktorí vyžadovali prvú pomoc alebo starostlivosť formou hospitalizácie, počty ale ešte stúpajú. Celkom 45 ľudí bolo hospitalizovaných, z toho tri deti, ich zranenia sú menej závažné. ČTK to dnes povedal riaditeľ nemocnice Antonín Tesařík. Štyria pacienti sú na JIS, dvaja na ARO, väčšinou ide podľa riaditeľa o poranenia brucha alebo hlavy, tiež o zlomeniny stavca. Nemocnica v noci aktivovala traumaplán, ktorý stále platí.

08:27 "ŘSD a všetky zložky IZS celú noc pracovali, aby odstránili následky večerných búrok a zachovali bezpečnú prevádzku na diaľniciach. Všetky diaľnice sú teraz zjazdné okrem diaľnice D2 na km 50, ktorá je otvorená len pre zložky IZS. Tu budú problémy odstránené počas dopoludnia," informoval minister dopravy Karel Havlíček.

Bílovice u Uherského Hradiště 21:15. Cesta do zpustošené Lužice u Hodonína. pic.twitter.com/u4rNyhgtWO — Josef Kvasnička (@Kvasnicka_CT) June 24, 2021

08:25 Hajtman Juhomoravského kraja Jan Grolich na Twitteri vyzval ľudí, aby nejazdili do postihnutých oblastí. "Záchranári potrebujú v týchto chvíľach pokoj na prácu. Vaša pomoc bude potrebná v ďalších dňoch," dodal.

Vytipováváme náhradní ubytování. Na místo jsou povolání psychologové. Lidé z úřadu práce pojedou dnes na místo řešit okamžitou finanční pomoc. — Jan Grolich (@JanGrolich) June 25, 2021

08:22 Juhomoravský kraj spustil krízovú linku. "Ponuky pomôcť obciam zasiahnutým tornádom môžu ľudia volať na číslo 800 129 921. Fungovať bude aj cez víkend," informoval úrad na twitteri.

Chcete pomoci? Sbírku pro lidi ze zasažené oblasti Hodonínska a Břeclavska vyhlásila @CharitaBrno.

➔ číslo účtu: 4211325188/6800

➔ variabilní symbol: 2002

pro platby ze zahraničí

➔ IBAN: CZ36 6800 0000 0042 1132 5188

➔ BIC (SWIFT) kód: VBOECZ2X pic.twitter.com/yiaUnu4UlS — Jihomoravský kraj (@Jihomoravsky_kr) June 25, 2021

08:17 Búrky, ktoré sa Českom prehnali, prerušili prevádzku na 22 úsekoch železničných tratí. Na väčšine z nich už vlaky opäť jazdia. Problémy pretrvávajú v južných Čechách a hlavne na juhu Moravy. Na Břeclavsku je prerušená prevádzka na 2. železničnom koridore, informoval dnes ráno hovorca Správy železníc Dušan Gavenda.

Následkem bouřky zůstane do nedělního večera mimo provoz žel. úsek Vrané nad Vltavou - Jílové u Prahy. Příval po bouřce poškodil ochranné sítě proti pádu kamení na trať a je nutná jejich oprava. Aktuální situaci na železnici sledujte na https://t.co/PWwihEK8ac — Ministerstvo dopravy (@min_dopravy) June 25, 2021

08:10 "Masívne nasadenie všetkých síl a prostriedkov znamená, že sú pre policajné úlohy využívaní aj študenti základnej odbornej prípravy. Postupne prichádzajú posily z celej ČR," informovala česká polícia.

Masivní nasazení všech sil a prostředků znamená, že jsou pro policejní úkoly využíváni i studenti základní odborné přípravy. Postupně přijíždějí posily z celé ČR. #policiepp pic.twitter.com/zmmajc1GPh — Policie ČR (@PolicieCZ) June 24, 2021

7:58 Česká armáda vyslala prvý tím s ťažkou ženijnou technikou z Olomouca do zasiahnutých miest. Ďalšie jednotky sú v pohotovosti, čakajú na pokyn hasičov.

Vyslali jsme první tým s těžkou ženijní technikou z Olomouce do zasažených míst jižní Moravy. Další jednotky jsou v pohotovosti, čekají na pokyny hasičů. pic.twitter.com/4DUH6lK7Xt — Armáda ČR (@ArmadaCR) June 25, 2021

7:54 Na mieste je aj český minister vnútra Jan Hamáček.

Obrovská katastrofa na Hodonínsku, navštívil jsem obce Hrušky a Lužice, hovořil se starostkou i starostou, zasahujícími hasiči a policisty. Nabídl jsem maximální možnou pomoc. pic.twitter.com/GErlYR43Mh — Jan Hamáček (@jhamacek) June 25, 2021

7:50 Na pražskom Chodove zasadol krízový štáb, ktorý zisťuje, čo sa deje a aká pomoc je potrebná.

7:48 Verejná doprava v časti južnej Moravy je ochromená. Niektoré spoje vôbec nejazdia, ďalšie majú skrátené či zmenšené trasy. Problémy sa týkajú najmä autobusov, ale aj niektorých železničných tratí. Počítať treba s odklonmi, nepravidelnosťou aj vynechanými spojmi, informuje na svojom webe spoločnosť Kordis, ktorá prevádzkuje Integrovaný dopravný systém v Juhomoravskom kraji.

Zdroj: Hasičský a záchranný zbor

7:38 Bez elektrického prúdu je v Česku po štvrtkovej búrke cez 75-tisíc odberných miest. Najhoršia situácia je na juhu Moravy, kde búrka spôsobila najväčšie škody. V okolí Hodonína, Břeclavi a Vyškova nemá elektrinu vyše 40-tisíc odberateľov.

Zdroj: Hasičský a záchranný zbor

7:30 Hraničný priechod s Českom na úseku diaľnice D2 je pre následky silnej búrky na českej Morave naďalej neprejazdný. Upozorňujú na to bratislavskí krajskí policajti. Obmedzenie potrvá minimálne do 12-ej. "Doprava je naďalej z D2 presmerovaná cez Kúty na Trenčiansky kraj na hraničný priechod Drietoma," informuje polícia.

7:07 Na mieste sú podľa neho dva takzvané oddelenia USAR tímu špecializované na vyhľadávanie a záchranu osôb zo sutín, tiež tri oddelenia záchranného útvaru z Hlučína, nachystané sú podľa hovorcu oddelenia tiež ďalších šiestich či siedmich krajov. Dorazia aj dva ženijné oddelenia armády.

Videa z místa tragédie: pic.twitter.com/1bwqzN9AJV — Policie ČR (@PolicieCZ) June 24, 2021

7:05 Týka sa to najmä troch obcí, povedal dnes hovorca hasičov Jaroslav Mikoška. "V tejto chvíli je na mieste cez 100 jednotiek, hlavná činnosť je teraz prieskum všetkých oblastí za svetla, aby sme mali zmapované, čo sa kde presne stalo a aby sme na základe toho prieskumu mohli vytvoriť ďalší plán našich činností," uviedol Mikoška.

Zdroj: Hasičský a záchranný zbor

"Zranenia sa riešili predovšetkým cez noc, ale máme tri obce, v ktorých ešte prebieha pátranie v budovách, kde zranenia ešte môžu byť. Ide o Mikulčice, Moravskú Novú Ves a Lužice," uviedol hovorca. Uviedol, že pomoc ponúka množstvo ľudí, organizácií a firiem, zaťažujú však svojimi ponukami tiesňové linky. Krajský úrad by mal zriadiť infolinku, kde sa tieto veci budú ďalej riešiť.

7:02 Hasiči majú v najviac zasiahnutých oblastiach po štvrtkovej búrke (predovšetkým okolo Hodonína) cez 100 jednotiek, na mieste pomáha ťažká technika, ale aj kynológovia. Vyhľadávajú ľudí v sutinách.

6:45 Najmenej tri osoby zomreli v spojitosti so silnými búrkami, ktoré vo štvrtok večer zasiahli oblasť južnej Moravy. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz s odvolaním sa na piatkové oznámenie záchranárov. Hovorkyňa záchranárov z Juhomoravského kraja Michaela Bothová potvrdila, že zaznamenali tri obete na životoch.

6:41 Český premiér Andrej Babiš chce v piatok popoludní navštíviť oblasť na južnej Morave, ktorú vo štvrtok večer zasiahli ničivé búrky a tornádo, informovala na svojej webovej stránke spravodajská televízia ČT 24. Premiér takisto nevylúčil mimoriadne zasadnutie vlády ČR v prípade, ak by bolo potrebné rozhodnúť o uvoľnení peňazí pre postihnuté obce.

6:29 Hraničný priechod s Českou republikou na diaľnici D2 je pre následky silnej búrky u českých susedov neprejazdný. "Doprava je v súčasnosti presmerovaná z diaľnice D2 cez Kúty až na územie Trenčianskeho kraja na hraničný priechod Drietomá. Predpoklad trvania tohto stavu odhadujeme na minimálne celú nočnú dobu," spresnil Szeiff.

Zdroj: Hasičský a záchranný zbor

6:15 Ministerstvo zahraničných vecí zatiaľ nemá informácie o tom, že by medzi zranenými alebo obeťami štvrtkových silných búrok v Českej republike mali byť slovenskí občania. Uviedol to hovorca rezortu diplomacie Juraj Tomaga, ktorý zároveň dodal, že ministerstvo je v kontakte s miestnymi úradmi.

6:12 Ministerstvo zdravotníctva SR už informovalo, že Slovenská republika vyslala do Česka sedem sanitiek. Univerzitná nemocnica v Bratislave je pripravená prijať pacientov "podľa požiadaviek českej strany". Hasičský a záchranný zbor (HAZZ) SR oznámil, že slovenskí hasiči sú takisto pripravení pomôcť Českej republike. "V tejto súvislosti boli na hasičskú stanicu do Kútov presunutí hasiči z Bratislavy a Trnavy," píše HAZZ.

Zdroj: Hasičský a záchranný zbor

Zdroj: Hasičský a záchranný zbor

6:10 Slovensko aktívne komunikuje s českou stranou a presúva k susedom pomoc. Krajina sa českým susedom snaží byť nápomocná. Uviedol to na sociálnej sieti premiér Eduard Heger (OĽANO) v súvislosti so silnými búrkami, ktoré vo štvrtok zasiahli južnú časť Moravy.

6:05 Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyjadrila sústrasť všetkým postihnutým prírodnou katastrofou na južnej Morave. Zároveň ocenila pomoc slovenských zdravotníkov českej strane. Informoval o tom Martin Strižinec, hovorca prezidentky SR. "Vyjadrujem sústrasť všetkým postihnutým prírodnou katastrofou na južnej Morave. Rozsah škôd, materiálnych aj ľudských, je nepredstaviteľný a želám našim susedom veľa sily, ktorú budú potrebovať na vyrovnanie sa s následkami pohromy. Zároveň oceňujem okamžitú pomoc slovenských zdravotníkov postihnutým obciam," uviedla v stanovisku hlava štátu.

6:02 Slovensko je pripravené Českej republike poskytnúť akúkoľvek pomoc, ktorá bude potrebná. Vo svojom stanovisku na sociálnej sieti to uviedol predseda parlamentu Boris Kollár.

5:59 Minister obrany SR Jaroslav Naď sa v súvislosti s prírodnou katastrofou na južnej Morave spojil s českým ministrom vnútra. Slovenskí vojaci sú v prípade potreby pripravení pomôcť zasiahnutým obciam. Na sociálnej sieti to uviedol minister obrany Naď.

5:57 Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) sa v súvislosti so silnými búrkami, ktoré zasiahli južnú Moravu spojil s českým ministrom vnútra. Českej strane ponúkol pomoc. Minister o tom informuje na sociálnej sieti. "Českého ministra vnútra som informoval, že sme pripravení pomôcť akokoľvek budeme vedieť a môcť," uviedol Mikulec. Pripomenul, že z Bratislavského a Trnavského kraja už vyrazili viac ako dve desiatky hasičov s hasičskou technikou, smerujú na hasičskú stanicu do Kútov, kde budú k dispozícii.

Babiš sa kvôli počasiu nemôže vrátiť z Bruselu

Riaditeľ nemocnice v Hodoníne Antonín Tesařík pre ČT 24 povedal, že v nemocnici zomrela jedna osoba a desiatky ďalších boli privezené na ošetrenie. Celkovo ich podľa Tesaříka mohlo byť až 200. Nemocnica v meste Břeclav prijala viac než 50 zranených.

Hovorkyňa juhomoravskej záchrannej služby Hedvika Kropáčková oznámila, že v súvislosti s búrkami "sú aj obete na životoch". Presný počet však záchranári nepoznajú. Ľudia podľa Kropáčkovej zostali zavalení pod zrútenými domami a záchranári sa na mnohé miesta ešte nedostali. "Povolávame ďalšiu pomoc, pomáha nám armáda, susedia z Rakúska, Slovenska," povedala pre Českú televíziu ďalšia hovorkyňa juhomoravských záchranárov Michaela Bothová.

Zdroj: Hasičský a záchranný zbor

Český premiér Andrej Babiš na Twitteri oznámil, že sa pre nepriaznivé počasie nemôže vrátiť z Bruselu. Babiš podľa svojich slov požiadal vicepremiérku Alenu Schillerovú, aby bola k dispozícii hajtmanovi Juhomoravského kraja Janovi Grolichovi v súvislosti s okamžitou pomocou vlády pre zasiahnutých občanov a ich rodiny. Česká vláda podľa Schillerovej pre Juhomoravský kraj okamžite uvoľňuje desať miliónov českých korún, píše spravodajský server iDnes.cz.

Bohužel se kvůli počasí nemůžu vrátit do České republiky. Mluvil jsem s generálem Opatou a generálem Rybou a požádal vicepremiérku @alenaschillerov, aby byla k dispozici hejtmanovi @JanGrolich pro okamžitou pomoc vlády postiženým občanům a jejich rodinám. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) June 24, 2021

Juhomoravskí hasiči, ktorí evidujú stovky udalostí a sú preťažení, vyhlásili udalosť tretieho stupňa v okresoch Břeclav a Hodonín a varovali obyvateľov, aby nevychádzali na ulice. V oblasti Hodonína zrejme vo štvrtok večer zaznamenali aj tornádo, ktoré zrovnalo so zemou pol obce Hrušky. Ak sa to potvrdí, išlo by o prvé tornádo v ČR od mája 2018. Veľké škody sú hlásené aj z obce Lužice.

V samotnom meste Hodonín búrka odniesla strechu športovej haly, poškodila štadión a domov seniorov, v ktorom utrpelo zranenia viacero dôchodcov.