FOTO Počasie sa zbláznilo: Ľudia na východe len vyvaľovali oči, toto sa na Slovensku často nevidí!

MICHALOVCE - Tak toto sa len tak často neukazuje! Počasie, zdá sa, ešte neupustilo od svojich aprílových móresov a so svojím vyčíňaním pokračuje aj v máji. Dôkazom toho je aj mimoriadny jav na Zemplínskej Šírave na východe, kde obyvatelia blízkeho okolia pozorovali na hladine niečo, čo až príliš pripomínalo tornádo!

Je známe, že obyvatelia východného mesta Michalovce nemajú k známemu "slovenskému moru" ďaleko. Neušiel im preto ani úkaz, ktorý v nedeľu večer prekvapil všetkých. Na hladine sa totiž začalo vytvárať niečo ako tornádo! Podľa portálu imeteo.sk však išlo o tzv. trombu, ktorá sa už dokonca pár dní predtým vyskytla na inom mieste.

Prišlo to po šiestej večer

Všetko sa to odohralo asi polhodinu po šiestej hodine večer, keď sa nad hladinou začalo vytvárať čosi, ako lievikovitý útvar. Nešlo však o známe tornádo, ktoré poznáme z iných častí sveta a ktoré likviduje všetko, čo mu príde do cesty. Už spomínaná tromba je podľa uvedeného portálu oblak lievikovitého tvaru, ktorý sa vyskytuje pod základňou búrkovej oblačnosti. Oblak sa síce pohybuje, no sám o sebe nemôže spôsobiť škody.

Z neškodnej tromby sa stala vodná smršť

Ak by sa totiž dotklo zeme, až vtedy by sme mohli hovoriť o tornáde. Aj keď ide o zriedkavý jav, podľa imeteo sa u nás takýchto úkazov vyskytuje ročne viacero. V tomto prípade sa ale útvar dotkol vodnej hladiny, a tak ho charakterizovali ako "vodnú smršť".