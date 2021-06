KORONAVÍRUS Merkelová a Macron varovali pred šírením nových variantov

Na tlačovej konferencii pred pracovnou večerou s kancelárkou Merkelovou Macron konštatoval, že niektoré krajiny otvorili svoje hranice skôr z dôvodov cestovného ruchu. Apeloval však, že treba "byť opatrní, aby sme opätovne nedovážali nové varianty". Podľa Merkelovej "sa nemôžeme správať, akoby koronavírus skončil. Stále je potrebná opatrnosť, aby sme mali leto mnohých slobôd, nie však všetkých slobôd," zdôraznila.

Pokiaľ ide o vzťahy EÚ s Ruskom, Merkelová uviedla, že euroblok by mal udržiavať dialóg s Moskvou napriek veľkým názorovým rozdielom v otázkach bezpečnosti a konfliktov na Ukrajine a v Sýrii. Priznala, že "Rusko je pre nás veľkou výzvou". Pripomenula súčasne, že Rusko je aj "kontinentálnym susedom Európskej únie a musíme zabezpečiť, aby boli zastavené všetky hybridné (kybernetické) útoky".

Dodala súčasne, že "máme veľký záujem o bezpečnosť a stabilitu v EÚ, takže zostaneme v dialógu s Ruskom, nech je to akékoľvek ťažké". Poznamenala, že ak sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom stretáva americký prezident Joe Biden a vedie s ním otvorený dialóg, potom to "musíme urobiť aj my".

Zdôraznila, že vyjadriť vzájomné postoje je možné iba prostredníctvom dialógu. Poukázala na situáciu na Ukrajine a dodala, že na jej základe "vieme, že iba rokovania v minskom formáte ponúkajú príležitosť posunúť sa aspoň na milimeter dopredu, aj keď je to veľmi ťažké". Merkelová informovala, že vzťahy s Ruskom a Tureckom budú jednými z hlavných bodov rokovania summitu EÚ, ktorú sa uskutoční na budúci štvrtok a piatok. Spresnila, že diskusiou s Macronom chcú zosúladiť kroky pred summitom 24. a 25. júna.