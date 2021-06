Merkelová vníma odlišnú víziu Maďarska o EÚ ako vážny problém

"Sú to naozaj veľmi hlboko zakorenené odlišné predstavy a môžeme to vidieť, keď sa pozrieme na postoje Maďarska k budúcnosti EÚ," povedala Merkelová novinárom v piatok po summite EÚ v Bruseli, ktorý poznamenala ostrá konfrontácia medzi Maďarskom a väčšinou štátov Únie. Napríklad už návrhy Budapešti v rámci nedávno odštartovanej Konferencie o budúcnosti Európy "sú veľmi vzdialené tým, ktoré by som predložila ja", zdôraznila Merkelová.

Konferencia o budúcnosti Európy je program, ktorý má v nasledujúcich rokoch priniesť nápady, ako zreformovať inštitúcie EÚ. Maďarský premiér Viktor Orbán minulý týždeň vyhlásil, že by bol rád, keby sa obmedzili právomoci Európskeho parlamentu (EP). "V tomto ohľade tu už máme vážny problém," dodala Merkelová.

Jej výroky nasledovali po napätej a emotívnej diskusii na summite v Bruseli vo štvrtok neskoro večer, ktorú spustil nový maďarský zákon. Ten viac než polovica Únie skritizovala ako diskriminačný a namierený proti základným hodnotám EÚ. Zákon okrem iného obmedzuje prístup mladých ľudí k obsahu znázorňujúcemu témy týkajúce sa lesieb, gejov, bisexuálov a transrodových ľudí.

Merkelová vyhlásila, že diskusia na summite sa viedla "s väčšou hĺbkou a poctivosťou", než akú kedy na stretnutiach s 27 lídrami zažila. "Táto diskusia sa ešte neskončila, samozrejme," dodala. Budapešti hrozí právne konanie Európskej komisie, ktorá ho môže začať pre porušenie povinnosti, čo môže viesť až k postúpeniu veci Súdnemu dvoru EÚ a k uplatneniu sankcií. Predsedníčka eurokomisie Ursula von der Leyenová v piatok uviedla, že väčšina účastníkov na summite jasne povedala, že maďarský zákon porušuje základné hodnoty ako rovnosť, dôstojnosť a sloboda.