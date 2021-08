Muž, ktorý nechal tajné spisy na zastávke, mal byť britským vyslancom pri NATO

LONDÝN - Úradníkom britského ministerstva obrany, ktorý stratil 50 strán tajných dokumentov nájdených neskôr v blízkosti autobusovej zastávky v anglickom grófstve Kent, je 51-ročný Angus Lapsley, bývalý dlhoročný zamestnanec ministerstva zahraničných vecí. Informoval o tom denník The Guardian.

Lapsley bol dočasne vyslaný pracovať na ministerstvo obrany, ale po preverení okolností straty dokumentov a nezistení "stôp po špionáži" bol preradený späť na ministerstvo zahraničných vecí. Denník spresnil, že kým sa neukončí úplné preskúmanie jeho prípadu, diplomatovi bola pozastavená bezpečnostná previerka.

Bez bezpečnostnej previerky však nemôže pokračovať v práci ma ministerstve obrany, kde bol generálnym riaditeľom zodpovedný, za obrannú politiku NATO a všeobecného euroatlantického priestoru.

Podľa novín The Guardian bol pritom Lapsley na zozname kandidátov na vymenovanie do funkcie stáleho predstaviteľa Británie pri NATO. Podľa vládnych zdrojov sa teraz jeho šance na povýšenie znížili, i keď stále má "možnosť rehabilitovať sa". Denník The Times zároveň poznamenal, že mnohí predstavitelia ministerstva obrany sú zmätení z toho, že Lapsleymu sa po takomto incidente podarilo udržať si prácu vo vláde.

Stratené dokumenty boli dôležité

Časť dokumentov sa venovala prechodu vojnovej lode HMS Defender cez vody pri Krymskom polostrove a pravdepodobnej reakcii Ruska. Loď, ktorá sa 23. júna plavila zhruba 12 kilometrov od polostrova, napokon sledovalo viac ako 20 ruských lietadiel a dve lode pobrežnej stráže.

Moskva tvrdí, že jej vojnová loď vtedy vypálila niekoľko varovných výstrelov a lietadlo zhodilo bomby do plavebnej dráhy torpédoborca, keďže Briti podľa nej narušili ruské teritórium. Britská vláda tieto informácie poprela.

Ďalšie nájdené dokumenty sa týkali kampaní na vývoz zbraní či možnej vojenskej prítomnosti Spojeného kráľovstva v Afganistane po odchode síl z USA a NATO. Lapsley je uznávaný odborník, ktorý sa stal štátnym zamestnancom v roku 1991 a pôsobil aj ako osobný tajomník Tonyho Blaira v ranej fáze jeho pôsobenia na poste premiéra. Potom prešiel na ministerstvo zahraničných vecí a záležitostí britského Spoločenstva národov.

Pravidelne vystupuje v diskusiách a fórach, kde sa hovorí o otázkach obrany a zahraničnej politiky. Zastupoval aj ministra obrany Bena Wallacea na konferencii o bezpečnosti v Mníchove vo februári 2020. Britské ministerstvo obrany minulý týždeň uviedlo, že z bezpečnostných dôvodov nebude komentovať totožnosť jednotlivca, ktorý stratil dokumenty. Iné zdroje však pre The Guardian uviedli, že neexistuje žiadny bezpečnostný dôvod, pre ktorý by nebolo možné hovoriť o Lapsleym pod jeho pravým menom.