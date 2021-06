Pohroma v Chorvátsku: Oblasť zaplavili roje komárov, z pohľadu na VIDEO sa robí nevoľno!

Toto by doma mať nikto nechcel.

Zdroj: Getty Images, FB/Mario Brkić/24sata.hr

OSIJEK - Oblasť východnej Slavónie pri hraniciach so Srbskom opäť bojuje s inváziou komárov. Nie je to prvý rok, čo obyvateľom tento nepríjemný hmyz strpčuje život. Farár z dediny Sarvaš natočil video, ktoré ukazuje, ako to u nich vyzerá, keď sa komáre vyroja. Zatiaľ nepomohol ani postrek.