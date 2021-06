Slovensko ohrozujú nové, invázne komáre z Ázie: ROZHOVOR s doktorkou a jej rada pre ľudí, máme sa báť?

BRATISLAVA - Letná sezóna je nepochybne tu a s ňou aj vysoké teploty či každoročná nepríjemnosť zvaná komáre. Tento rok je tento hmyz možno nebezpečnejší o to viac, že na Slovensko sa podľa posledných informácií dostali komáre z ďalekej Ázie. Na to, aká vážna je situácia v skutočnsti, sme sa pýtali samostatnej vedeckej pracovníčky z biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) doktorky Viktórie Čabanovej.

Mesto Bratislava počas niekoľkoročného monitorovania komárov na svojom území doposiaľ nezachytilo ázijského invázneho komára Aedes japonicus japonicus, o ktorom sa v posledných dňoch začalo hovoriť. Potvrdila to hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová s tým, že ak tento druh zaznamenajú, budú o tom verejnosť informovať. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied (BMC SAV) však Bratislavu označilo za jednu z lokalít, kde tohto komára zaregistrovali.

Prvýkrát s novou, špeciálnou technikou

V rámci monitoringu zameranom na invázne komáre, ktoré vykonávalo aj Biomedicínske centrum SAV, sa na Slovensku prvýkrát využila špeciálna technika zameraná na ovipozíciu - teda kladenie vajíčok do nádob, ktoré im pripomínajú dutiny stromov. Táto metóda je najcitlivejšia pre tieto druhy komárov a práve vďaka nej sme Aedes japonicus japonicus v SR zachytili. Dospelce inváznych komárov sa do CO2 pascí chytajú až keď je populácia veľmi hojná, čo však zatiaľ nie je náš prípad. Táto metodika je už aj tento rok súčasťou projektu v rámci spolupráce s magistrátom mesta na monitoringu komárov v Bratislave.

Ďalšie detaily už v menšom rozhovore prezradila doktorka Čabanová z SAV.

Je pre obyvateľov Slovenska bezprostredné riziko to, že sa u nás objavil tento nový druh komára, ktorý sa už inde vyskytuje?

Bezprostredné riziko prítomnosť samotného komára nespôsobuje. Avšak, tento komár je veľmi dobrý prenášač širokého spektra patogénov, a tak je dôležité ďalej sledovať jeho výskyt ako aj cirkuláciu komármi prenášaných patogénov.

Aké riziká to prináša? Sú tu nejaké nové ochorenia, ktorých by sme sa malí báť a ktoré sú týmito komármi prenosné?

Vírusy ako Zika, Chikugunya a Dengue sa zatiaľ u nás nevyskytujú. Riziko hrozí pri prenose západonílskeho vírusu, ktorý u nás už dlhodobo cirkuluje. Báť sa však netreba. Väčšina prípadov je asymptomatická a zhruba 20% infikovaných má príznaky podobné chrípke. Riziková je skupina najmä ľudí s oslabenou imunitou, kde môže ochorenie prerásť do neuroinvázneho.

Čo by mali podľa vás urobiť teraz samosprávy miest a obcí?

Samosprávy miest a obcí môžu pomôcť s monitoringom inváznych druhov komárov a my budeme veľmi radi asistovať, pretože nie sme schopní pokryť všetky územia Slovenska. To je momentálne najdôležitejší krok. Taktiež môžu pomôcť s informačnou kampaňou. Ázijsky komár Aedes japonicus japonicus je kontajnerový druh, to znamená, že kladie vajíčka do nádob napustených vodou ako vedrá, misky pod kvetináče, barely s vodou a podobne. Najefektívnejšie vieme jeho šírenie zastaviť teda čistením týchto nádob alebo ich prekrývaním, či už v blízkosti domov, panelákov, v mestách a podobne. Toto treba pripomínať ľudom a vyhneme sa možným rizikám.

V čom sú tieto komáre od doterajších druhov na Slovensku odlišné?

Práve v tom, že kladú vajíčka do dutín stromov. Takýchto druhov máme na Slovensku málo. Tiež sa veľmi rýchlo šíria a adaptujú novým podmienkam.

Majú význam chemické postreky alebo je dôležité sústrediť sa na liahniská?

V prípade inváznych druhov chemické postreky nemajú význam. Najdôležitejšie je sa sústrediť na už spomínané nádoby s vodou a všetky plochy, ktoré môžu slúžiť samičkám na kladenie vajíčok. Stačí z nich raz za týždeň vyliať vodu, prekryť ich, a podobne.