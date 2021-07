Slováci, POZOR: Dovolenka sa komplikuje! Chorvátsko náhle zmenilo podmienky vstupu do krajiny

ZÁHREB - Ešte nedávno platilo, že ľudia idúci do Chorvátska, nemuseli prekladať potvrdenie. To však už nie je pravda. Oddnes je už na vstup do krajiny potrebný covid pass, doklad o očkovaní, negatívny test alebo potvrdenie o prekonaní choroby.

Občania Európskej únie prichádzajúci do Chorvátska zo zelených zón nemuseli ísť ostatné dva týždne do karantény ani sa testovať a mohli voľne vstúpiť na územie krajiny. Táto vymoženosť sa však skončila a všetko sa vracia do zabehnutých koľají.

Oddnes platí nový covid pass

Oddnes vstúpil do platnosti takzvaný európsky covidový pas, ktorý má uľahčiť cestovanie v únijných krajinách. Ľudia sa ním budú preukazovať, že sú očkovaní alebo majú negatívny test na koronavírus. Povinne ho musia akceptovať všetky štáty dvadsaťsedmičky, budú však môcť stanoviť pre ich majiteľov obmedzenia napríklad v podobe karantény v prípade, že počet nakazených začne opäť stúpať.

Nové podmienky vstupu

Oddnes, 1. júla, už cestujúci musia so sebou mať covid pass. Podmienkou vstupu do krajiny je buď negatívny antigénny test nie starší ako 48 hodín alebo negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín. Taktiež to môže byť potvrdenie o vykonaní kompletného očkovania alebo aspoň 22 dní od prvej dávky. Do úvahy sa berie aj potvrdenie o prekonaní covidu-19. Tak ako na Slovensku máme elektronickú registráciu e-hranica, v Chorvátsku treba vyplniť príjazdový formulár Enter Croatia.

Na hlavných hraničných priechodoch zo Slovinska do Chorvátska sa v súvislosti so zmenenými podmienkami už vytvorili trojhodinové kolóny, píše portál spravodajskej televízie ČT24.

❗️Cestování❗️Dnes začíná platit Covid pas, Chorvatsko včera v noci narychlo rozhodlo, že turisté z ČR (ale i dalších zemí) se jím musí prokázat na hranicích. Platí ale pravidla, která jsme dojednali: 22 dnů po 1. dávce nebo negativní test nebo protilátky. — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) July 1, 2021

Deti do 12 rokov, ak sú v sprievode rodiča alebo opatrovníka, môžu podľa českého ministra zahraničia Jakuba Kulhánka do krajiny bez obmedzení, ak rodičia či opatrovníci majú očkovanie, negatívny test alebo potvrdenie o prekonanom covidu-19.

Delta variant

Minulý týždeň začali v prímorskej destinácii stúpať počty prípadov infekcie delta variantom koronavírusu a Chorvátsko avizovalo, že ak si to situácia vyžiada, zavedú prísnejšie epidemiologické opatrenia.

"Indický variant sa šíri 30- až 40-krát rýchlejšie než klasický alebo britský variant, ktoré prevládali v poslednom čase. Sú náznaky, že nákaza je vážnejšia a postihuje mladších ľudí, a ak sa začne medzi nami šíriť, budeme musieť zaviesť prísnejšie opatrenia," upozornil v piatok riaditeľ Chorvátskeho ústavu verejného zdravia a člen národného krízového štábu Krunoslav Capak.