Expriateľ dobodal na Bali Slovenku Adrianu (†29): Za krvavú vraždu pre neho žiadajú 20 rokov basy!

Muž, ktorý pochádza zo Západnej Papuy, bol prítomný vo štvrtok na online procese pred okresným súdom v Denpasare. Prokurátor Made Lovi Pusnawan podľa tamojších médií uviedol, že obžalovaný konal vedome s prechádzajúcim plánom pripraviť ženu o život. Bol preto obvinený z úkladnej vraždy a prokurátor pre neho žiadal 20 rokov za mrežami. Lorens mohol pochodiť aj oveľa horšie, keďže na Bali je v platnosti aj trest smrti.

V obžalobe bolo uvedené, že ku krvavému incidentu došlo v pondelok 18. januára o 19.00 h. miestneho času v dome obete v Denpasare. Lorens sa vraj nevedel zmieriť s nedávnym rozchodom, ktorý iniciovala Adriana. Tá od bývalého priateľa zároveň žiadala, aby jej vrátil motocykel, ktorý naďalej užíval bez jej dovolenia. V prípade, že by tak neurobil, povedala mu, že sa obráti na políciu. Medzi dvojicou došlo k výmene názorov. Slovenka ho chcela z domu vyhodiť, no muž vytiahol nôž a bodal ju. Krv z noža umyl v bazéne, ženin mobil vzal, rozbil a pohodil ho do kríkov. Po odchode sa zbavil oblečenia, ktoré mal na sebe a ktoré polícia neskôr zabezpečila ako dôkazy.

Prokurátor upozornil na to, že Parera mal svoju obeť v úmysle usmrtiť, keďže si so sebou vzal nôž, ktorý zhodou okolností kúpil na Slovensku počas dovolenky s Adrianou. Telo Slovenky našiel v stredu 20. januára ráno jej kolega z práce, ktorému neodpovedala na správy ani telefonáty, a preto ju išiel skontrolovať. Pri dome volal jej meno, no neodpovedala. Rozhodol sa preto vojsť dnu. Nebolo zamknuté. V kuchyni ju našiel ležať na podlahe v kaluži krvi. Na krku mala viacero bodných rán.

Polícii sa podarilo Lorensa Pareru zadržať hneď na druhý deň po nájdení tela. Počas výsluchu sa k vražde priznal. Inštruktorka potápania Adriana mala s mužom tvoriť pár tri roky, no Parera údajne zvykol holdovať alkoholu, a tak sa s ním rozišla. Práve ich rozchod sa považuje za hlavný motív vraždy.