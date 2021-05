VIDEO Šampiónovi v boxe hrozí trest smrti: Ľudia zúria! Krutá vražda tehotnej milenky (†27)

Zdroj: SITA/AP Photo/Bebeto Matthews

Verdejo v pondelok stál pred federálnym súdom v rámci vyšetrovania vraždy Keishly Rodriguezovej, mladej tehotnej ženy, ktorá mala vzťah so ženatým boxerom. Pátralo sa po nej od štvrtka, kedy sa našlo čiastočne spálené telo inej ženy, tridsaťpäťročnej Andrey Ruizovej. K jej vražde sa v sobotu nakoniec priznal štyridsaťročný muž, ktorého sa predtým pokúšala obviniť z domáceho násilia.

Telo Rodriguezovej sa našlo v sobotu a Verdejo, na ktorého bol medzitým vydaný zatykač, sa v nedeľu sám prihlásil úradom. Podľa vyšetrovateľov Rodriguezovú udrel do tváre, potom jej vpichol injekciu naplnenú nešpecifikovanou látkou, zviazal ju, zhodil z mosta do lagúny a ešte do nej strieľal. V pondelok ho formálne obvinili. Pri ďalšom pojednávaní súdu by sa mal vyjadriť, či sa cíti vinný, alebo nevinný.

Násilie na ženách treba zastaviť

Guvernér Portorika Pedro Perluisi už 25. januára kvôli násiliu na ženách vyhlásil na ostrove stav núdze. Teraz na tlačovej konferencii kritizoval rozhodnutie sudkyne, ktorá Ruizovej odoprela policajnú ochranu, a odsúdil "machistické násilie, ktorému sa musíme priamo postaviť".

"Tieto vraždy žien sú výsledkom spoločnosti, ktorá pokladá za normálne násilie páchané na ženách, pretože tomuto správaniu sa naučili doma, v práci a v komunite," vyhlásila predsedníčka portorického najvyššieho súdu Maite Oronozová a nariadila prešetriť počínanie sudkyne, ktorá dvakrát odmietla žiadosť Ruizovej o policajnú ochranu.