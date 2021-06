Pacientka (†80) zomrela po operácii chrbtice: Po smrti odhalili šokujúcu pravdu o jej lekárovi!

LAHORE - Shameema Begumová zomrela v nedeľu, dva týždne po tom, čo jej Muhammad Waheed Butt operoval zranenie chrbtice v Nemocnici Mayo v pakistanskom meste Lahore. Uvedený muž pritom vôbec nemá odborné medicínske vzdelanie. Je to ochrankár, ktorý sa vydával za lekára a od pacientov pýtal peniaze. Momentálne sa nachádza v policajnej cele.

Podľa portálu MailOnline sa jeden z predstaviteľov nemocnice vyjadril, že je to veľké zdravotníctve zariadenie a oni nedokážu neustále sledovať činnosť každého lekára. Polícia uviedla, že príslušník bezpečnostnej služby Butt bol obvinený z toho, že sa pri viacerých príležitostiach vydával za doktora a dokonca navštevoval pacientov aj u nich doma.

Nemocnica tvrdí, že ho prepustila už pred dvomi rokmi po tom, čo sa pokúsil vymáhať od pacientov peniaze. Zaujímavosťou je, že pri operačnom zákroku 80-ročnej pacientky bol na sále prítomný aj kvalifikovaný technik.

Zdroj: Getty Images

Liečba vo verejných nemocniciach v Pakistane, za ktorú si pacienti musia platiť, býva často chaotická a neúčinná. Begumovej rodina taktiež Buttovi zaplatila za operáciu a dve následné domáce návštevy, aby jej obviazal ranu. Keď sa však krvácanie a bolesti zhoršili, rodina ju priviezla späť do nemocnice. Až tam sa prišlo na to, čo sa vlastne stalo. No už bolo neskoro.

U pacientky bude vykonaná pitva, aby sa zistilo, či smrť nebola spôsobená dôsledkami komplikácií po chybnej operácii. „Strážca bol obvinený a je vo väzbe,“ informoval agentúru AFP policajný hovorca v Lahore Ali Safdar.