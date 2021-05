Bývalý šéf Slobodnej strany Rakúska Strache predstúpi pred súd: Čelí obvineniu z korupcie

VIEDEŇ - Bývalý šéf krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinz-Christian Strache, ktorý odstúpil zo svojej funkcie, rovnako ako aj z postu vicekancelára v súvislosti s kauzou Ibiza v máji 2019, predstúpi 6. júla pre obvinenia z korupcie pred krajinský súd vo Viedni. Pre agentúru APA to potvrdila v pondelok hovorkyňa súdu Christina Salzbornová.

Strache čelí obvineniam z prijatia úplatku za údajnú "kúpu" zákona, ktorý mal zabezpečiť výhody pre súkromnú kliniku vo viedenskom obvode Währing. Z podplácania je v tomto prípade obžalovaný prevádzkovateľ tejto kliniky Walter Grubmüller, ktorý je Stracheho dlhoročným priateľom. Špecializovaná prokuratúra pre hospodársku trestnú činnosť a korupciu (WKStA) ako jasný dôkaz snahy o tzv. kúpu legislatívy v prospech súkromnej klinky uvádza finančný dar vo výške 10.000 eur, ktorý Grubmüller zaslal na účet FPÖ.

Expredseda FPÖ mal ešte za čias koaličnej vlády s Rakúskou ľudovou stranou (ÖVP) kancelára Sebastiana Kurza lobovať za to, aby bola táto klinika zaradená do finančného fondu súkromných zdravotníckych zariadení, čo by jej umožnilo priame hradenie poplatkov za úkony zo sociálneho poistenia. APA pripomína, že neskôr, keď boli prostriedky tohto fondu navýšené, sa tak skutočne aj stalo. Strache i Grubmüller obvinenia rozhodne odmietajú.

Dĺžka pojednávania so začiatkom 6. júla je nateraz stanovená na štyri dni - v prípade uznania viny hrozia obžalovaným tresty odňatia slobody v rozmedzí šiestich mesiacov až piatich rokov.