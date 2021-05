Agresívny hulvát (38): VIDEO S Audi vošiel až na námestie, policajtov vyzýval na súboj!

PRAHA - Pravdepodobne podgurážený muž predviedol, čoho sú niektorí jedinci schopní, keď si vypijú. S autom vošiel na známe Staromestské námestie v Prahe, kde obťažoval okoloidúcich. Neskrotil ho ani pohľad na privolané hliadky. Práve naopak. Bol ešte agresívnejší a do policajtov strkal. Dalo sa čakať, aký to bude mať záver.

V nedeľu 9. mája krátko po 22.00 h dostali policajné hliadky v Prahe informáciu o mužovi, ktorý vošiel na Staromestské námestie na čiernom Audi a jeho neprístojné správanie vykazuje známky požitia alkoholu. "Policajti sa podnapitého muža snažili stotožniť, ale ten nebol hliadkam schopný uviesť zreteľne svoje meno. Navyše bol veľmi agresívny, policajtov neustále vyzýval k zápasu a strkal do nich. Niekoľkokrát sa aj pokúsil z miesta odísť," informovala pražská policajná hovorkyňa Hana Křížová.

"V jednej chvíli strčil do policajta a so zaťatými päsťami sa proti nemu rozbehol so slovami, že je zápasník. Policajt preto použil slzotvorný dočasne zneschopňujúci prostriedok a následne ho s kolegami spacifikovali pomocou hmatov a chvatov. Potom agresívnemu tridsaťosemročnému mužovi nasadili služobné putá a previezli ho na miestne oddelenie na vykonanie ďalších služobných úkonov," opísala ďalší priebeh udalosti Křížová.

Zdroj: Polícia ČR

Keďže vodič odmietol dychovú skúšku aj lekárske vyšetrenie, nevie sa, či šoféroval pod vplyvom alkoholu. Po vyhodnotení dôkazov bude prípad s najväčšou pravdepodobnosťou oznámený príslušnému správnemu orgánu na prejednanie.