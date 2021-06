VIDEO Kúsok od tragédie: Vodička nedala prednosť kamiónu na diaľnici, TOTO by ste zažiť nechceli!

PRAHA - Nedať prednosť v jazde, môže mať fatálne následky. Navyše, ak to ešte urobí osobné auto kamiónu a na diaľnici. Vodička bieleho Fordu tak mala veľké šťastie, že jej manéver sa skončil iba škodami na vozidlách.

Incident sa odohral v utorok 1. júna pred 16. hodinou na diaľnici D11 na 83 km na Prahu pri prechádzaní z pripojovacieho do priebežného pruhu. "K dopravnej nehode došlo tým spôsobom, že vodička nedala prednosť v jazde nákladnému vozidlu, vošla mu do jazdnej dráhy, pričom došlo k stretu prednej časti Scanie s ľavou bočnou časťou vozidla Ford. To sa pretočilo pozdĺž svojej osi a pokračovalo v jazde k ľavej krajnici a tam zostalo stáť," informovala policajná hovorkyňa Šárka Pižlová.

Zdroj: Polícia ČR

Našťastie obaja vodiči vyviazli bez zranení a vykonané dychové skúšky na požitie alkoholu boli negatívne. "Predbežná škoda na vozidlách bola vyčíslená takmer na 300 tisíc korún (cca 11 800 eur - pozn. red.). Vodička policajtom uviedla, že vozidlo neprehliadla, ale že si myslela, že mala prednosť v jazde," dodala hovorkyňa. Zdá sa, že niektorí vodiči by si mali zopakovať pravidlá cestnej premávky.