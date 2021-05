KORONAVÍRUS Taliansko má veľké plány: V priebehu mája chcú zrušiť povinnú karanténu pre turistov z EÚ

RÍM - V snahe podporiť cestovný ruch chce Taliansko umožniť turistom z EÚ pricestovať do krajiny bez absolvovania povinnej karantény, a to v priebehu mája, informovala v nedeľu agentúra DPA.

Cestovanie do Talianska by malo byť jednoduchšie pre turistov, ktorí boli plne zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, napísal taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio na svojom profile na Facebooku. Uviedol, že pracuje s ministrom zdravotníctva na zrušení "minikarantény" pre občanov Európskej únie, Británie a Izraela, ktorí boli negatívne testovaní na koronavírus, zaočkovaní alebo sa zotavili z ochorenia COVID-19.

Turisti, ktorí pricestujú do Talianska z krajín EÚ, musia v súčasnosti pred vycestovaním absolvovať test na koronavírus, stráviť päť dní po príchode do Talianska v karanténe a následne absolvovať druhý test. Di Maio oznámil, že v júni by sa mali zmierniť pravidlá aj pre turistov prichádzajúcich do Talianska zo Spojených štátov. "Turizmus je dôležitým stavebným prvkom oživenia Talianska," uviedol.

Presné pravidlá a dátumy nových nariadení ešte nie sú zakotvené v legislatíve. Počet nových prípadov nákazy koronavírusom v Taliansku v poslednej dobe klesá a očkovacia kampaň v krajine napreduje. Aspoň jednu dávku vakcíny už dostalo viac ako 27 percent populácie. Od pondelka sa podľa vyhlášky podpísanej ministrom zdravotníctva Robertom Speranzom nebudú žiadne regióny Talianska nachádzať v červenej zóne, čo je najvyšší stupeň rizika v trojstupňovom systéme krajiny.