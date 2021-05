KORONAVÍRUS Eurokomisia plánuje schváliť nové lieky: Predstavila stratégiu EÚ pre liečbu COVID-19

Nová stratégia pokrýva celý životný cyklus liekov - od výskumu, cez vývoj a výrobu až po ich obstarávanie a uvoľnenie do obehu. Komisia spresnila, že stratégiu liečby ochorenia COVID-19 sa stáva súčasťou Európskej zdravotnej únie, v rámci ktorej sa všetky členské štáty EÚ pripravujú a reagujú na zdravotné krízy spoločne a zabezpečujú cenovo dostupné a inovatívne zdravotnícke potreby.

Stratégia ponúka opatrenia a ciele vrátane schválenia troch nových liekov proti koronavírusu do októbra 2021, prípadne ďalších dvoch liekov ešte do konca tohto roka. V oblasti výskumu, vývoja a inovácií chce EÚ investovať 90 miliónov eur do populačných štúdií a klinických skúšok s cieľom spoznať súvislosti medzi rizikovými faktormi a účinkami na zdravie, aby bola schopná poskytnúť ďalšie informácie úradom verejného zdravotníctva a riadiacim orgánom - vrátane liečby pacientov s dlhodobými následkami covidu.

Podpora liekov

Do júla chce zriadiť tzv. katalyzátor inovácie liekov na podporu tých najsľubnejších z nich – od predklinického výskumu až po ich registráciu. Tento nástroj bude vychádzať zo súčasných iniciatív a investícií do vývoja liekov a bude spolupracovať s Úradom EÚ pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) na mapovaní liečivých prípravkov. Komisia takisto zabezpečí koordináciu všetkých výskumných projektov v oblasti liekov proti koronavírusu, podporí inovácie a zrýchli vývoj liekov.

Pre urýchlenie klinických skúšok a ich rýchle schválenie plánuje exekutíva EÚ preinvestovať päť miliónov eur z programu EU4Health do získavania lepších a hodnoverných údajov o bezpečnosti pri klinickom skúšaní lieku. Cez EU4Health dostanú členské krajiny finančnú podporu na rok 2021 vo výške dvoch miliónov eur na urýchlené a koordinované posudzovanie, ktoré uľahčí schvaľovanie klinických skúšok.

Pomoc výrobcom

Komisia chce zároveň zistiť, ako pomôcť výrobcom liekov pri budovaní kapacít na získavanie prvotriednych materiálov pre klinické skúšky. Ďalších päť miliónov eur EK vynaloží na mapovanie liečiv a diagnostiky na analýzu vývojových fáz, výrobných kapacít a dodávateľských reťazcov. Eurokomisia zostaví širšie portfólio 10 potenciálnych liekov proti COVID-19 a do júna 2021 z nich vyberie päť najsľubnejších.

V oblasti výroby liekov má nová stratégia za cieľ financovať prípravnú akciu v hodnote 40 miliónov eur na podporu flexibilnej výroby a dostupnosti liekov na COVID-19 v rámci projektu FAB EÚ, z ktorého sa neskôr stane dôležitý nástroj pre budúci Úrad EÚ pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA).

Do konca roka 2021 chce EK uzavrieť zmluvy na nákup povolených liekov a zabezpečiť rýchlejší prístup k liekom s kratšími administratívnymi lehotami. Týmto cieľom pomôže medzinárodná spolupráca, na základe ktorej budú lieky dostupné pre všetkých ľudí na svete.