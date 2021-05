Lekár Peter Visolajský varuje pred treťou vlnou KORONAVÍRUSU: Môže to byť čoskoro! Výhody pre očkovaných

BRATISLAVA - Lekár Peter Visolajský varuje, že tretia vlna koronavírusu môže prísť už čoskoro. Podľa neho za to môže nedostatočný záujem ľudí o očkovanie. Zároveň vyslovil kontroverzný názor, že očkovaní ľudia by mali mať výhody.

Archívne video

Okrem toho, že očkovanie na Slovensku sprevádza od začiatku chaos a nedostatočne zvládnutý systém prihlasovania, podľa niektorých je záujem o očkovanie malý. Tvrdí to aj lekár Peter Visolajský, ktorý predpovedá tretiu vlnu pandémie na Slovensku. Tá môže podľa neho prísť už v krátkej dobe.

"Ako vidíme vo svete ani prekonanie veľkej vlny nezaručí, že ďalšia vlna nepríde v krátkom čase znova. A ani zaočkovanie iných nezabezpečí ochranu pred koronavírusom neočkovaného. Ďalšia vlna môže Slovensko zasiahnuť pri súčasnom výraznom uvoľňovaní a pri našom "zabezpečení" RÚVZ v blízkom čase. A to bude znamenať znovu množstvo obmedzení, zatvorené školy, kostoly, obchody, reštaurácie, prevádzky, divadlá, trhy ... znovu plné a zablokované nemocnice, znovu zbytočné úmrtia," píše na sociálnej sieti Visolajský.

V krátkej dobe, budeme mať k dispozícii viac vakcín ako bude ľudí, ktorí sú ochotní sa dať zaočkovať. Aktuálne... Uverejnil používateľ Peter Visolajský Streda 5. mája 2021

Podľa neho pri aktuálnej ochote ľudí sa očkovať, budeme mať viac vakcín, ako čakajúcich ľudí. "V krátkej dobe, budeme mať k dispozícii viac vakcín ako bude ľudí, ktorí sú ochotní sa dať zaočkovať. Aktuálne prihlásení ľudia budú zaočkovaní do pár týždňov. Začína sa ukazovať, ako málo ľudí na Slovensku sa chce dať zaočkovať. Čo je hrozná správa, po tom všetkom, čo nás COVID stál na životoch a aj finančne. Stále nám denne umierajú desiatky ľudí na COVID (dnes hlásených 31 úmrtí ) , stále naše zničené zdravotníctvo "liečime" pracovnou povinnosťou unavených zdravotníkov. Stále sa množstvo ľudí s inými ochoreniami nedostáva do nemocnice včas. Ekonómovia počítajú finančné škody na miliardy. Našim deťom COVID ukradol vzdelanie a rok detstva," upozorňuje lekár.

Výhody pre očkovaných?

Visolajský vyslovil kontroverzný názor, že očkovaní ľudia by mali mať výhody, zatiaľ čo tí neočkovaní sa budú musieť testovať byť v lockdawne.

"Prečo by tieto obmedzenia mali podstúpiť tí zodpovední? Tí, čo sa dali zaočkovať? Myslím, že s dostatkom vakcín už nastal čas, aby sme reštrikčné opatrenia už nariaďovali podľa toho, či je človek očkovaný alebo nie. Kampaň na podporu očkovania hlása, že očkovanie je sloboda, tak tento slogan skutočne naplňme! Ten, kto sa chce chrániť vakcínou, bude vakcínou chránený a lockdown nepotrebuje. Ten kto vakcínu odmieta, musí sa chrániť lockdownovými opatreniami, karanténou a testovaním," napísal Visolajský, za čo si v komentároch vyslúžil vlnu kritiky.

Zdroj: MZ SR

Mnoho ľudí je totiž presvedčených, že ak by si ľudia mohli vybrať vakcínu, ktorou sa dajú zaočkovať, záujem by stúpol. Aktuálne nemáme na Slovensku dostatok vakcín, takže možnosť výberu nie je možná, no do konca mája by malo prísť vyše milióna očkovacích dávok. Najviac má prísť vakcín Pfizer/BionTech, ktorej podľa prieskumov dôveruje väčšina Slovákov.