VIDEO Nevídaný fenomén na večernej oblohe vystrašil obyvateľov: Zachytili ho aj meteorológovia

FLORIDA - Nebol to vták ani lietadlo, ktoré v pondelok neskoro večer vystrašilo obyvateľov Floridy. Na sociálnych sieťach sa objavilo množstvo videí, ktoré zachytávali úchvatný objekt rozjasňujúci celú oblohu. Podľa informácií americkej vládnej agentúry NASA išlo o meteor.

Obyvatelia atlantického pobrežia od West Palm Beach na juhu až po Miami zdieľali na sociálnych sieťach šokujúce videá. Zábery z automobilových či bezpečnostných kamier zachytili tichú, temnú noc, ktorú náhle rozžiarilo niečo ako veľká ohnivá guľa šikmo sa tiahnuca po oblohe. Ukázalo sa, že minulý pondelok o 22. hodine večer na oblohe preletel meteor, informoval portál Live Science. Potvrdili to údaje z geostacionárneho bleskového mapovača Národnej meteorologickej služby, podľa ktorých mapovač zachytil jasný meteor, ktorý ožiaril pobrežie a následne sa vydal na cestu ďalej vesmírom.

Asteroid je skalnatý objekt, niekedy, tvorený aj ľadom, ktorý obieha okolo Slnka. Meteor je to, čo sa stane, keď malý kúsok asteroidu alebo kométy zhorí pri vstupe do zemskej atmosféry a vytvorí na oblohe svetelný lúč. Doposiaľ nie je jasné, či sa v noci na oblohe objavil asteroid 2021 GW4, ktorý sa mal v pondelok večer dostať do blízkosti Zeme. Očakávalo sa, že 2021 GW4 bude od zemského povrchu vzdialený 19 000 až 25 000 kilometrov, uvádza EarthSky.org. Podľa odhadov asteroid letí rýchlosťou 30 100 kilometrov za hodinu.

Meteorológ Zach Covey, ktorý pracuje pre floridskú pobočku televízie CBS, na Twitteri napísal, že ak bol v pondelok pozorovaný skutočne 2021 GW4, pravdepodobne priletel oveľa bližšie k zemskému povrchu, ako sa pôvodne očakávalo. "Aby som to uviedol na pravú mieru, asteroidy s najbližším priblížením sú od 1,6 do 4,8 milióna kilometrov od Zeme," vysvetlil vo svojom príspevku. Podľa neho zrejme išlo o kus spomínaného asteroidu.