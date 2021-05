KORONAVÍRUS Maďarsko sa chváli: Sme prvou krajinou v Európe, ktorá TOTO dokázala!

BUDAPEŠŤ - Maďarsko je prvou krajinou v Európe, ktorá má dostatok vakcín proti ochoreniu covid-19, aby zaočkovala každého, kto má o to záujem. Podľa agentúry MTI to dnes povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Postup šírenia koronavírusu sa v krajine s necelými desiatimi miliónmi obyvateľov po silnom zrýchlení darí v posledných dňoch výrazne spomaliť, v pondelok klesol denný prírastok na 700, avšak v nemocniciach je stále vysoký počet pacientov s covidom-19.

Dostatočné zásobovanie krajiny vakcínami pre očkovanie všetkých záujemcov označil šéf maďarskej diplomacie za veľký úspech umožnený zaistením ďalších dodávok vakcín od americkej spoločnosti Pfizer. Povedal to po rokovaní s riaditeľom zastúpenia firmy v Maďarsku a po dohode, na základe ktorej si Budapešť od Pfizeru objednala ďalších 10,8 miliónov dávok. Už 20. zásielka, a to 334-tisíc dávok, by podľa Szijjártóa mala do krajiny doraziť ešte v priebehu dneška.

Minister podľa MTI zdôraznil, že "Maďarsko nepovažuje nákup vakcín za ideologickú otázku" a nakupuje vakcíny z "východu aj západu". Vďaka tomu má dostatočné množstvo očkovacích látok a stalo sa prvou krajinou, kde sa trh s vakcínami riadi záujmom, nie zásobovaním.

Ruské aj čínske vakcíny

V Maďarsku sa ako v jedinej krajine Európskej únie očkuje ruskou vakcínou Sputnik V a vakcínami čínskych firiem Sinopharm a CanSino Biologics, ktorých používanie zatiaľ nedoporučila Európska lieková agentúra (EMA). Okrem toho sa aplikujú aj preparáty spoločností Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca.

Podľa vládneho webu v pondelok pribudlo v Maďarsku 726 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a ochoreniu covid-19 podľahlo ďalších 137 ľudí. V nemocniciach je aktuálne kvôli tejto chorobe 4739 pacientov, pričom 549 musí byť kvôli vážnemu stavu napojených na pľúcnu ventiláciu. Od vypuknutia pandémie sa v krajine doposiaľ infikovalo 223 802 ľudí a zomrelo 28 045 z nich.