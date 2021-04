Zrážka áut pri predbiehaní v zákrute: Vodička (48) skončila v koryte rieky, dramatický zásah na VIDEU

SOKOLOVSKO - Minulú stredu došlo v blízkosti českej obce Horní Slavkov v Karlovarskom kraji k dopravnej nehode dvoch vozidiel, po ktorej automobil Škoda nabúral do stromu a následne spadol aj s vodičkou (48) do koryta rieky pod úrovňou vozovky. Ženu museli hasiči vystrihovať pomocou hydraulického zariadenia a následne bola letecky prepravená do nemocnice. Hasiči zverejnili dramatického video zo zásahu.

Zdroj: HZS Karlovarského kraje

Štyridsaťročný vodič BMW, ktorý išiel v smere do Horného Slavkova, mal na neprehľadnom úseku pred blížiacou sa zákrutou začať predbiehať v rovnakom jazdnom pruhu vodičku na škodovke. "Tá navyše zrejme v tej chvíli nešla riadne pri pravom okraji cesty, mala si krátiť trate na ľavotočivú zákrutu nabehnutím do ľavej protismernej časti pozemnej komunikácie a malo dôjsť k bočnému stretu týchto dvoch vozidiel," informoval karlovarský policajný hovorca Jakub Kopřiva.

Zdroj: HZS Karlovarského kraje

BMW malo potom naraziť prednou časťou do zvodidiel, no horšie dopadla Škoda. Po strete so zvodidlami vyšla mimo cestu, prešla náletovými drevinami, odrazila sa od stromu a zišla do koryta riečky. Dychová skúška na alkohol bola u ženy negatívna. Muž nafúkal 0,74 promile. Vyšiel mu navyše pozitívny výsledok aj na amfetamín/metamfetamín.

Zdroj: HZS Karlovarského kraje

Po vylobodení ženy z vraku auta a jej leteckom transporte do nemocnice, bolo auto s pomocou žeriavu vyzdvihnuté z koryta. Škodu predbežne odhadli na sumu 260-tisíc korún (cca 10-tisíc eur). "Presná príčina a okolnosti tejto dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," uviedol hovorca. Polícia žiada prípadných svedkov nehody, aby sa prihlásili.

Zdroj: HZS Karlovarského kraje